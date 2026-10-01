UŽIVO NEMAČKA - SRBIJA! Veliko iznenađenje u startnih 11 Orlova (SASTAVI)

Naša fudbalska reprezentacija gostuje "pancerima" u 3. kolu Lige nacija.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

NEMAČKA - SRBIJA 20.45

Grad: Minhen

Stadion: Alijanc arena"

Kapacitet: 70.000

Sudija: Espen Eskas (Norveška)

NEMAČKA: Urbig, Tijao, Anton, Pavlović, Bišof, Šerhant, Voltemade, Treu, Virc, Mitelštat, Gnabri.

Selektor: Jirgen Klop

SRBIJA: Petrović, Nedeljković, Eraković, Babić, Kostić, Maksimović, Gudelj, Živković, Džodić, Tadić, Jović.

Selektor: Veljko Paunović

Fudbaleri Srbije imaće večeras priliku da izvade fleke i koliko-toliko poprave utisak protiv takođe oslabljene Nemačke. Nijedna od ove dve selekcije ne zna za pobedu u Ligi nacija, pa sa velikim pritiskom i motivom dočekuju ovaj susret u Minhenu.

PRE MEČA

20.01 Stručni štab "orlova" za ovo okupljanje nije mogao da računa na Aleksandra Mitrovića, Dušana Vlahovića i Nikolu Milenkovića, a u međuvremenu su se povredili Strahinja Pavlović i Sergej Milinković Savić.

19.53 Naša selekcija nema nijedan bod u grupi 2, pošto je na "Marakani" poražena od Grčke (2:1) i Holandije (2:1). S druge strane, Nemačka je sa "lalama" odigrala 1:1, dok je od "helena" šokantno izgubila kod kuće rezultatom 1:0.

19.46 Kada je reč o Nemcima, selektor Jirgen Klop ne može na računa na brojne zvezde poput Musijale, Haverca, Adejemija, Kimiha, Ta, Ter Štegena, Ebnutaliba... "Pancere" večeras predvode Florijan Virc, Serž Gnabri i Aleksandra Pavlović.

19.40 Selektor "orlova" Veljko Paunović odlučio je da promeša karte, pa će na golu od prvog minuta stajati Đorđe Petrović, a mesto u startnih 11 našao je i debitant Stefan Džodić. Reč je o momku koji nastupa za Almeriju u španskoj Segundi, a inače je sin našeg čuvenog fudbalera Nenada Džodića.

Sastav Srbije izgleda ovako: Petrović, Nedeljković, Eraković, Babić, Kostić, Maksimović, Gudelj, Živković, Džodić, Tadić, Jović.

19.35 Dobro veče i dobrodošli na lajv-prenos utakmice fudbalske reprezentacije Nemačke i Srbije u okviru 3. kola Divizije A Lige nacija.