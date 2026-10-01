UŽIVO NEMAČKA - SRBIJA! Veliko iznenađenje u startnih 11 Orlova (SASTAVI)
Naša fudbalska reprezentacija gostuje "pancerima" u 3. kolu Lige nacija.
NEMAČKA - SRBIJA 20.45
Grad: Minhen
Stadion: Alijanc arena"
Kapacitet: 70.000
Sudija: Espen Eskas (Norveška)
NEMAČKA: Urbig, Tijao, Anton, Pavlović, Bišof, Šerhant, Voltemade, Treu, Virc, Mitelštat, Gnabri.
Selektor: Jirgen Klop
SRBIJA: Petrović, Nedeljković, Eraković, Babić, Kostić, Maksimović, Gudelj, Živković, Džodić, Tadić, Jović.
Selektor: Veljko Paunović
Fudbaleri Srbije imaće večeras priliku da izvade fleke i koliko-toliko poprave utisak protiv takođe oslabljene Nemačke. Nijedna od ove dve selekcije ne zna za pobedu u Ligi nacija, pa sa velikim pritiskom i motivom dočekuju ovaj susret u Minhenu.
PRE MEČA
20.01 Stručni štab "orlova" za ovo okupljanje nije mogao da računa na Aleksandra Mitrovića, Dušana Vlahovića i Nikolu Milenkovića, a u međuvremenu su se povredili Strahinja Pavlović i Sergej Milinković Savić.
19.53 Naša selekcija nema nijedan bod u grupi 2, pošto je na "Marakani" poražena od Grčke (2:1) i Holandije (2:1). S druge strane, Nemačka je sa "lalama" odigrala 1:1, dok je od "helena" šokantno izgubila kod kuće rezultatom 1:0.
19.46 Kada je reč o Nemcima, selektor Jirgen Klop ne može na računa na brojne zvezde poput Musijale, Haverca, Adejemija, Kimiha, Ta, Ter Štegena, Ebnutaliba... "Pancere" večeras predvode Florijan Virc, Serž Gnabri i Aleksandra Pavlović.
19.40 Selektor "orlova" Veljko Paunović odlučio je da promeša karte, pa će na golu od prvog minuta stajati Đorđe Petrović, a mesto u startnih 11 našao je i debitant Stefan Džodić. Reč je o momku koji nastupa za Almeriju u španskoj Segundi, a inače je sin našeg čuvenog fudbalera Nenada Džodića.
Sastav Srbije izgleda ovako: Petrović, Nedeljković, Eraković, Babić, Kostić, Maksimović, Gudelj, Živković, Džodić, Tadić, Jović.
19.35 Dobro veče i dobrodošli na lajv-prenos utakmice fudbalske reprezentacije Nemačke i Srbije u okviru 3. kola Divizije A Lige nacija.
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