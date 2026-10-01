ONI SU ŠIRILI MRŽNJU Vučić: Kad Srbin oseti da im neko napada zemlju - teško njima!

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksanar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obišao je danas Sremski okrug u okviru predizborne kampanje svoje izborne liste. Jedno od mesta koje je posetio bila je i Sremska Mitrovica, gde ga je narod dočekao u velikom broju, uz transparente i ovacije podrške.

Foto: Printskrin Informer TV

Obraćajući se narodu, Vučić je, između ostalog, govorio o svima onima koji su želeli da sruše Srbiju.

- Teško je onima koji hoće da razbije Srbiju kada Srbin oseti da mu neko uzima Srbiju. Zato je bilo važno.To je bila klica otpora u celoj Srbiji protiv onih koji su uz jednostranu pomoć hteli da je sruše. Ja sam vam posebno zahvalan što ste trpeli uvrede. Zbog toga što ste trpeli verbalno i fizičko nasilje, što ste, bez obzira na sve, ostali čvrsti u svojim stavovima i uverenjima. Čovek je najjači kada ima svoju ideju i svoje uverenje, tada niko ne može da ga pobedi. Tada mu niko ne može ništa. Mogu da vam rade šta god hoće, vi ste tada gospodar i slobadan čovek. Mi smo tada, a i danas pokazujemo da smo slobodni ljudi i slobodna zemlja koja neće da dozvole da im država bude srušena - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

Dodao je da je jedino što oni znaju širenje mržnje.

- Oni su tada govorili: "Tražimo pravdu". Kad smo ih pitali recite nam imena stradalih, koju ste porodicu posetili, kome ste pomogli, nijednog imena nisu mogli da se sete. Kada smo mi razgovarali sa porodicama stradalih u NS, oni bi progonili te porodice. Govorili su sve najgore o njima, od porodice Firić do porodice Raca, mrzeli su roditelje i majku koja je izgubila dvoje dece. Sve su uvek samo mrzeli. Nisu svi, bilo je onih koji su osetili zabrinost i hteli nešto da promene. Nisu želeli više da bud sa takvima. Ostali su širili mržnju - poručio je Vučić.

Foto: Printskrin Instagram/avucic