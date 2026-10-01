Politika

BLOKADERSKA LISTA DOBILA PODRŠKU BUGARSKIH BATINAŠA I SEPARATISTA: Dimitrov i Nikolov uz zgubidane i rušitelje Srbije

24sedam.rs

01. 10. 2026. u 19:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADERSKA lista dobila je otvorenu podršku od osvedočenih bugarskih ekstremista i secesionista Bojče Dimitrova i Ivana Nikolova.

БЛОКАДЕРСКА ЛИСТА ДОБИЛА ПОДРШКУ БУГАРСКИХ БАТИНАША И СЕПАРАТИСТА: Димитров и Николов уз згубидане и рушитеље Србије

Foto: printskrin /24sedam.rs

Ovi separatisti godinama otvoreno zagovaraju odcepljenje Bosilegrada, Dimitrovgrada i Surdulice od Srbije, a sada su u uličarskim blokaderima prepoznali partnera za rušenje naše države.

Da stvar bude gora, Dimitrov poručuje da se vlast osvaja nasiljem, dok se protiv njega već vodi postupak zbog prebijanja ljudi.

Čudno kako blokadere uvek podržava isti tip ljudi: propaliteti, nasilnici i ljudi koji mrze Srbiju poput Aljbina Kurtija i njegovih pristalica.

24sedam.rs

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USPEH KOJI SE DELI: ALTA banka otvorila prvu ekspozituru u Užicu uz podršku lokalnoj zajednici

USPEH KOJI SE DELI: ALTA banka otvorila prvu ekspozituru u Užicu uz podršku lokalnoj zajednici