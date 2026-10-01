BLOKADERSKA LISTA DOBILA PODRŠKU BUGARSKIH BATINAŠA I SEPARATISTA: Dimitrov i Nikolov uz zgubidane i rušitelje Srbije

BLOKADERSKA lista dobila je otvorenu podršku od osvedočenih bugarskih ekstremista i secesionista Bojče Dimitrova i Ivana Nikolova.

Foto: printskrin /24sedam.rs

Ovi separatisti godinama otvoreno zagovaraju odcepljenje Bosilegrada, Dimitrovgrada i Surdulice od Srbije, a sada su u uličarskim blokaderima prepoznali partnera za rušenje naše države.

Da stvar bude gora, Dimitrov poručuje da se vlast osvaja nasiljem, dok se protiv njega već vodi postupak zbog prebijanja ljudi.

Čudno kako blokadere uvek podržava isti tip ljudi: propaliteti, nasilnici i ljudi koji mrze Srbiju poput Aljbina Kurtija i njegovih pristalica.

24sedam.rs