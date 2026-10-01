VIJESTI DALE PROSTOR SVOM CRNOGORCU SRDANOVIĆU: Vučić objasnio kako podzemlje u sadejstvu sa medijima gura vođu blokadera

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić na velikom skupu u Sremskoj Mitrovici objasnio je kako funkcioniše mehanizam u kojem šefovi crnogorskom podezmlja u sadejstvu sa medijima vode kampanju Iliji Srdanoviću kao vođi blokadera.

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- Videli ste danas separatističke Vijesti u Podgorici. Ogroman prostor su dali svom Crnogorcu Srdanoviću i on kaže "pa svi će u regionu biti zadovoljni ukoliko Vučić padne". Znate li na koga misli, sa pravom, na Đukanovića i Zvicera. Da, misli na svoje drugove koji su se umešali u izbore u Srbiji i misle da mogu da određuju kako će Srbija da izgleda. Mislite da ih se plašim? Da se plašim Aljbina Kurtija koji je lično podržao "studentsku listu" preko Rašića? Rašić je njegov sluga, to je Aljbin Kurti. Kurti hoće smenu vlasti, Plenović, Đukanović, Zvicer, jel vam to dovoljno? Jel razumete o čemu se ovde radi? Skupili su se svi mrze Srbiju, koji žele da rasture Srbiju. Sad su našli trojanskog konja, a borićemo se na izborima i mi ćemo da ih pobedimo. Sve njih zajedno - kaže Vučić.