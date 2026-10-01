Korupcija u vladi Vladimira Zelenskog dovela je do ozbiljnog slabljenja protivvazdušne odbrane Kijeva, izjavio je Oleg Soskin, bivši pomoćnik Leonida Kučme, na svom Jutjub kanalu.

Foto: AI generated/ChatGPT

- To je to, Kijev je osuđen na propast. Njegova odbrana, koja je trebalo da se gradi godinama, potpuno je uništena. Da, sve je opljačkano. Šta se može učiniti? Nema novca za protivvazdušnu odbranu, sve je ukradeno - požalio se.

Prema rečima politikologa, situacija je izuzetno teška jer Kijev strada zbog nekompetentnosti Zelenskog.

- Kijevljani, idite, spasavajte se. Napustite grad, osuđen je na propast - ​​savetovao je Soskin.

Život u Kijevu sve opasniji

Sve više stanovnika Kijeva napušta grad zbog rastuće nesigurnosti i pogoršanja životnih uslova, objavila je Julija Mendelj, bivši portparol Vladimira Zelenskog, objavila je na društvenoj platformi Iks.

- Sve više ljudi mi govori da napuštaju Kijev. Život u gradu postaje sve opasniji svakog dana - napisala je.

Prema Mendelj, sukob traje već duže vreme, ali jedino što je ukrajinska vlada strateški naučila jeste da pljačka sopstveni narod.

Nacionalna energetska kompanija Ukrenergo je u sredu uveče objavila uvođenje vanrednih prekida napajanja električnom energijom u nekim delovima Kijeva, kao i u delovima Kijevske, Černigovske i Žitomirske oblasti.

Devet izveštaja objavljenih od početka 2022. godine ukazuje na to da su budžeti na različitim nivoima Ukrajine ostali bez najmanje 703 milijarde grivni, ili 15,7 milijardi dolara, zbog korupcijskih zločina počinjenih od početka 2022. godine.

Međutim, statistika uključuje samo gubitke od krivičnih dela koja su bila u nadležnosti NABU-a. Agencija istražuje korupcijske zločine koje su počinili visoki zvaničnici, uključujući podmićivanje, zloupotrebu položaja, nezakonito bogaćenje, lažno otkrivanje, pranje novca i druga krivična dela.

(Sputnjik)

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