Politika

ZBOG ČEGA SU DALI 1,3 MILIJARDI EVRA NVO Vučić: Čist primer uvezene obojene revolucije iz inostranstva

В. Н.

01. 10. 2026. u 18:44

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić, obraća se na velikom skupu u Sremskoj Mitrovici.

ЗБОГ ЧЕГА СУ ДАЛИ 1,3 МИЛИЈАРДИ ЕВРА НВО Вучић: Чист пример увезене обојене револуције из иностранства

Foto: Printskrin Informer TV

Da vas podsetim, u decembru 2024. rekao sam da je reč o čistoj politici. Čistom primeru uvezene obojene revolucije iz inostranstva. O tome kako je plaćana i kako je sprovođena. Svi su me gledali u čudu. Šta priča Vučić? Nemoguće. Sprdali su se mi smo kao obojena revolucija, a onda su prestali da se sprdaju sa tim. Zbog čega su dali 1,3 milijardu evra nevladinim organizacijama? Što vama nisu dali te pare? Zato što vi ne biste rušili državu nego kuće gradili. Što nisu dali državi da izgradi bolnice i domove zdravlja. Kao što smo ovde gradili poliklinku, doneli smo magnentu rezonancu, za koji dan će ovde raditi magnetna rezonanca da znate. Ali da uredimo celu bolnicu, i takvu u 69 mesta. Tačno toliko košta, 1,3 milijarde evra. Toliko treba za narod! Nego su dali za rušenje.

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