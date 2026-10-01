VUČIĆ O BLOKADERIMA: Dok su oni blokirali ulice, tukli ljude u kolima i po ljude štandovima, mi smo gradili, obezbeđivali plate i penzije
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić, obraća se na velikom skupu u Sremskoj Mitrovici.
Onda sam ih pozvao na dijalog, bezbroj puta sam tražio. Rekli su: "nećemo kod tebe nisi nadležan". A onda jedino šta su tražili kada su se setili da su tu samo zbog politike a ne zbog bilo kakve pravde, tada su rekli "E sad nam raspiši izbore, ali to možeš samo ti. Ti koji nisi nadležan, sad si nadležan ali i dalje nećemo da razgovaramo, raspiši izbore". I rekao sam "nema problema, imaćemo vanredne izbore samo nam dopustite da uradimo određene stvari". A znate šta smo radili? Dok su oni blokirali ulice, tukli ljude u kolima, tukli po ljude štandovima, napadali ljude koji drugačije misle, dok su napadali profesore. Hoćete da vas podsetim kako je umalo ubijen Patrik Drid, kako su prolazili drugi ljudi koji se nisu slagali? Mi smo gradili puteve, naučno-tehnološke parkove, obezbeđivali plate i penzije da ljudi mogu bolje da žive, trudili se da Srbija bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. To su stvari koje smo mi radili. Onda sam rekao ajmo na dijalog, na debate. Spremni smo na svaku vrstu razgovora, bez kamera, s kamerama, ne možete samo mržnju da širite. Oni su govorili "ne, nećemo s tobom, ti si gotov, pokojnik". Izgleda baš i nisam toliko pokojnik koliko bi oni voleli da jesam. Onda samo pažnju obratite oko nekoliko stvari.
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