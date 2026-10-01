Predsednik FS Italije Đovani Malago pod istragom

Predsednik Fudbalskog saveza Italije (FIGC) Đovani Malago suočava se sa istragom Olimpijskog komiteta (CONI) zbog navodnih nepravilnosti prilikom izbora za predsednika Saveza, preneo je danas AP.

FOTO: marco iacobucci / IPA / Profimedia

Istraga se odnosi na pitanje da li je Malago u trenutku izbora na mesto predsednika FIGC bio registrovan kao član Fudbalskog saveza Italije.

- Nisam zabrinut. Možda grešim, ali ne verujem da postoji razlog za to. Izabran sam i dobio sam podršku kroz glasove. Zašto bih, uz takve okolnosti, bio zabrinut? - izjavio je Malago.

On je na izborima osvojio 68,58 odsto glasova, a ubedljivo je pobedio Đankarla Abetea, koji je dobio 29,17 odsto. Izbori su organizovani u junu ove godine pošto je Gabrijele Gravina podneo ostavku na mesto predsednika FIGC zbog toga što Italija nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku.

AP navodi da se Malago istovremeno suočava i sa velikim izazovima u pripremama za Evropsko prvenstvo 2032. godine, čiji će domaćin, uz Tursku, biti Italija.

FIGC je dostavio Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) spisak od 14 stadiona u 13 gradova koji bi mogli da budu domaćini utakmica EP 2032. godine. Međutim, od svih predloženih objekata trenutno je spreman samo stadion Juventusa.

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