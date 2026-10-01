Politika

VUČIĆ O SRDANOVIĆU: Nisam spreman na sve kao on, spreman sam samo da čuvam i štitim Srbiju - on brine samo za Zvicera i Đukanovića

В.Н.

01. 10. 2026. u 14:54

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

ВУЧИЋ О СРДАНОВИЋУ: Нисам спреман на све као он, спреман сам само да чувам и штитим Србију - он брине само за Звицера и Ђукановића

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Vučić se obratio narodu u Starom Slankamenu gde je komentarisao izjavu Ilije Srdanovića da je "spreman na sve".

- Ja nisam spreman na sve, spreman sam samo da čuvam i štitim Srbiju. Video sam šta je radio u Novom Sadu i pre dve večeri, videli ljudi, neka na tome ostane. Ja ne mislim da to može da dobije podršku naroda - rekao je.

Takođe se osvrnuo i na izjavu Srdanovića da će "padom Vučića svanuti regionu.

- On brine za Zvicera i Mila Đukanovića, razumeli smo poruku odavno, znamo odavno. Zato je ćutao za neke stvari čak i kada su govorili da ne poznaje Mila Đukanovića, zna ko ga odlično poznaje - istakao je Vučić.

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