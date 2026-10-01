Nemci strahuju zbog Srbije: Hteli da pomere meč sa Orlovima kakav nije viđen 44 godine, pominje se i Partizan

Zanimljivi tekstovi nemačkih medija

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Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak uveče gostuje Nemačkoj u Minhenu, ali se pred duel u Ligi nacija u Nemačkoj više priča i o bezbednosti nego što bi se očekivalo za jednu reprezentativnu utakmicu.

Kako piše nemački "WELT", grad Minhen nije bio zadovoljan odlukom da se duel Nemačke i Srbije odigra upravo u vreme Oktoberfesta, jednog od najposećenijih događaja u gradu.

Prema navodima nemačkog medija, minhensko Odeljenje za javnu upravu i red (KVR) smatralo je da bi bilo bolje da se utakmica pomeri. Razlog je jednostavan – Oktoberfest već zahteva angažovanje velikog broja policajaca i drugih bezbednosnih službi, pa bi istovremeno održavanje velikog fudbalskog meča predstavljalo dodatno opterećenje.

"WELT" navodi da promena termina nije bila moguća zbog gustog međunarodnog kalendara, ali da je postojala mogućnost da Nemačka kao domaćin odabere drugi grad.

Ipak, nemačka policija ne podiže tenziju. Prema informacijama koje je objavila "Abendzeitung", policija je utakmicu Nemačka–Srbija kategorisala kao meč srednjeg rizika, a u centru Minhena i oko stadiona biće angažovano nekoliko stotina policajaca.

Policijski portparol Damijan Kanija poručio je da su službe spremne za utakmicu i da imaju dovoljno ljudstva za obezbeđivanje događaja.

Nemački mediji navode i da se očekuje dolazak više hiljada srpskih navijača u grad, ali da se iz Srbije ne očekuje veliki organizovani dolazak. Razlog je kazna UEFA, zbog koje Fudbalski savez Srbije nije mogao da prodaje ulaznice svojim navijačima za ovaj meč.

Ipak, u Minhenu će biti srpskih navijača koji žive u Nemačkoj.

Dodatnu zanimljivost predstavlja činjenica da će se samo dan kasnije u Minhenu igrati i evroligaški meč Bajerna i Partizana. Ta utakmica je, prema pisanju "Abendzeitunga", označena kao visokorizična, pa će i ona zahtevati značajno angažovanje policije. Za taj meč planirano je oko 150 policajaca.

Tako će Minhen u svega nekoliko dana imati dva velika sportska događaja povezana sa srpskim klubovima i reprezentacijom, dok se istovremeno održava Oktoberfest.

Zanimljivo je i da se reprezentativni fudbalski meč tokom trajanja Oktoberfesta u Minhenu nije igrao više od četiri decenije. Poslednji takav slučaj bio je 1982. godine, kada je Nemačka igrala protiv Belgije i meč je završen bez golova.