VUČIĆ SA VREDNIM ŽENAMA U ŠIMANOVCIMA: NJihova snaga i trud su primer svima (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" posetio je Šimanovce i sastao se sa članicama Udruženja žena "Šimanovčanke", ističući da mu susreti sa građanima donose posebnu radost, na svom Instagram nalogu podelio je deo atmosfere susreta.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Nema veće časti ni lepšeg osećaja od toga da budem sa svojim narodom - poručio je Vučić, uz zahvalnost ženama iz Šimanovaca na njihovom trudu, energiji i ljubavi prema svom mestu i Srbiji.

Aleksanadar Vučić boravio je danas u Šimanovcu, gde se susreo sa članicama Udruženja žena "Šimanovčanke".

U razgovoru sa vrednim ženama ovog kraja, Vučić je istakao značaj njihovog rada, angažovanja i ljubavi prema mestu u kojem žive, ali i prema Srbiji.

Susret je protekao u prijatnoj atmosferi, uz razgovor, osmehe i razmenu reči o svakodnevnom životu, aktivnostima udruženja i svemu onome što žene u lokalnoj zajednici čine za svoje mesto.

- Dan sam započeo uz osmehe, toplinu i dobru energiju vrednih žena iz Udruženja žena "Šimanovčanke". Njihova snaga, trud i ljubav prema svom mestu i Srbiji pokazuju zašto su žene pravi stub naše zemlje - naveo je Vučić na svom Instagram nalogu uz opis videa.