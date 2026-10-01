Legenda BiH emotivna pred oproštajni meč: Ne mogu ja kao Tadić...

Kapiten popularnih "zmajeva" spreman za poslednju utakmicu.

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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekaće sutra uveče Švedsku (20.45) u okviru 3. kola B Divizije u Ligi nacija, što će ujedno biti oproštajni meč za Edina Džeka (40).

Čuveni napadač će na stadionu "Bilino polje" poslednji put nositi dres sa državnim grbom, koji je dosad oblačio 151 put i dao rekordna 73 pogotka. Sve u Zenici biće u znaku popularnog "Dijamanta", koji je "zmajeve" dva puta predvodio na velikim takmičenjima - Na Mundijalima 2014. u Brazilu i 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku.

- Teška utakmica za mene lično, ali na kraju se sve vrti oko reprezentacije. Želim da uživam i pokušam da ostvarimo dobar rezultat, što je za mene uvek bila najvažnija stvar. Daćemo maksimum, iako će biti jako emotivno - rekao je Džeko, a potom dodao:

- Osećam neki pritisak u grudima. To je dečački osećaj. Reprezentacija sama po sebi je emocija. Biće teško to sakriti, ali kada počne susret, posle prvog sudijskog zvižduka, sve to staje. Ovo nije revijalni meč.

Bivši golgeter Volfsburga, Mančester sitija, Rome, Intera, Fenerbahčea, Fiorentine i Šalkea odbio je mogućnost da promeni svoju odluku. Zbog toga je pomenuo i kapitena Srbije Dušana Tadića (37), koji se posle dve godine pauze nedavno vratio u tabor "orlova".

- Ovo je taman, čvrsto sam rešio. Ostavljam ekipu u dobrom stanju, sa dobrim momcima koji su me nagovarali da ostanem još. Nije im drago što idem, ali to su moja mlađa braća. Dušan se oprostio malo ranije, on je mlađi od mene, bilo je prostora da se vrati i da pomogne. Meni je to sasvim ok. Što se mene tiče, ne bih odlučio da nije to-to. Faliće mi sve, izlazak na teren, saigrači, intoniranje himne, golovi, slavlje naših navijača... Biće mi teško da gledam sa tribina, ali srećan sam jer sam svestan da sam, što se državnog dresa tiče, dostigao maksimum i dao sve od sebe - poručio je Džeko.