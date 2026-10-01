Politika

HVALA ZA SVE ŠTO STE URADILI ZA SRBIJU Vučić penzionerima: Rast penzija će biti značajan

T.J.

01. 10. 2026. u 16:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, razgovarao je danas u Rumi s penzionerima, kojima je zahvalio za sve što su uradili za Srbiju, kao i za podršku koju su mu pružili i razumevanje koje su imali za to što je tek poslednjih godina uspeo da realizuje deo obećanja koje im je dao.

ХВАЛА ЗА СВЕ ШТО СТЕ УРАДИЛИ ЗА СРБИЈУ Вучић пензионерима: Раст пензија ће бити значајан

Foto: Printskrin Informer TV

- Vama beskrajno hvala, jer smo tek poslednjih godina mogli da deo onoga što sam vam govorio i obećavao sprovedemo u delo. I zato su sad bila i jednokratna davanja i značajna povećanja penzija u poslednjih nekoliko godina i sa tim ćemo nastaviti - kazao je Vučić obraćajući se penzionerima.

Kako je istakao, rast penzija će uvek do jedan odsto da prati rast plata.

- Rast penzija će biti značajan, veliki, zbog stope rasta i sledeće godine i verujem da ćete moći da budete sve zadovoljniji. Ne kažem da ćete da živite kao bubreg u loju, ne kažem da će vam biti lako, ali kažem živećete bolje - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, svaki put kada to uspe da obezbedi i kada to uspe da uradi, znači da Srbiji ide bolje, da ekonomija raste, napreduje.

- I dok su neki blokirali puteve i ulice, zaustavljali Srbiju, mi smo radili. Radili vredno, da bismo mogli i penzije da povećavamo, da bismo i jednokratna davanja mogli da isplatimo, da biste mogli makar nešto da živite bolje. I ja sam vam na ovom dočeku ne samo beskrajno zahvalan, već ponosan na to, jer znam koliko iskustva, koliko znanja imate i koliko su toga vaše vredne ruke stvorile - istakao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DANIMA JE NA VMA, GUBI DOSTA KRVI: Đanijeva žena u teškom stanju

"DANIMA JE NA VMA, GUBI DOSTA KRVI": Đanijeva žena u teškom stanju