HVALA ZA SVE ŠTO STE URADILI ZA SRBIJU Vučić penzionerima: Rast penzija će biti značajan
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, razgovarao je danas u Rumi s penzionerima, kojima je zahvalio za sve što su uradili za Srbiju, kao i za podršku koju su mu pružili i razumevanje koje su imali za to što je tek poslednjih godina uspeo da realizuje deo obećanja koje im je dao.
- Vama beskrajno hvala, jer smo tek poslednjih godina mogli da deo onoga što sam vam govorio i obećavao sprovedemo u delo. I zato su sad bila i jednokratna davanja i značajna povećanja penzija u poslednjih nekoliko godina i sa tim ćemo nastaviti - kazao je Vučić obraćajući se penzionerima.
Kako je istakao, rast penzija će uvek do jedan odsto da prati rast plata.
- Rast penzija će biti značajan, veliki, zbog stope rasta i sledeće godine i verujem da ćete moći da budete sve zadovoljniji. Ne kažem da ćete da živite kao bubreg u loju, ne kažem da će vam biti lako, ali kažem živećete bolje - rekao je Vučić.
Prema njegovim rečima, svaki put kada to uspe da obezbedi i kada to uspe da uradi, znači da Srbiji ide bolje, da ekonomija raste, napreduje.
- I dok su neki blokirali puteve i ulice, zaustavljali Srbiju, mi smo radili. Radili vredno, da bismo mogli i penzije da povećavamo, da bismo i jednokratna davanja mogli da isplatimo, da biste mogli makar nešto da živite bolje. I ja sam vam na ovom dočeku ne samo beskrajno zahvalan, već ponosan na to, jer znam koliko iskustva, koliko znanja imate i koliko su toga vaše vredne ruke stvorile - istakao je Vučić.
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