DRAMA U AMERICI, ŽENA PREŽIVELA SMRTONOSNU INJEKCIJU: Ostala živa i nakon izvršenja smrtne kazne

AMERIKANKA Krista Pajk, osuđena za ubistvo, nalazi se u bolnici gde joj se pružaju "mere za spasavanje života", nakon što vlasti Tenesija nisu uspele da je pogube smrtonosnom injekcijom.

Foto: Tennessee Department of Correction, Jutjub/WBIR Channel 10, Depositphotos/aruba2000/3dmentat

Slučaj Pajk, čije je planirano pogubljenje već bilo predmet velike pravne bitke, otvorio je niz pitanja, piše danas BBC.

Među njima su šta je pošlo po zlu, šta će se sada dogoditi i za protivnike smrtne kazne, nove zabrinutosti zbog patnje osuđenika kada pogubljenje ne protekne prema planu.

Pajk (50) osuđena je na smrt 1996. godine zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer, koje je počinila zajedno sa svojim tadašnjim dečkom Tadarilom Šipom.

Pogubljenje je bilo zakazano za sredu uveče po lokalnom vremenu. Vrhovni sud SAD u poslednjem trenutku dozvolio je da se pogubljenje smrtonosnom injekcijom sprovede, nakon pravne bitke.

Tennessee death row inmate Christa Pike has been taken to hospital after her heart was still beating following two lethal injections during her execution, her lawyer says. Full story: https://t.co/uQkxu9Z4wA pic.twitter.com/yy8IWTFOgu — BBC News (World) (@BBCWorld) October 1, 2026

Pajk je dobila dve doze leka pentobarbital, ali je njen pravni tim saopštio da one nisu zaustavile rad njenog srca i da se i dalje moglo čuti kako teško diše.

Odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija Tenesija branilo je primenjeni postupak i saopštilo da "protokol ne dozvoljava dodatne procedure osim onih koje su sprovedene ove večeri".

Prema navodima agencije AP, državni protokol ne precizira jasno šta bi trebalo učiniti ukoliko osuđenik ostane živ i posle druge doze.

Vlasti još nisu objasnile zbog čega doza koju je Pajk dobila nije bila smrtonosna, iako su medicinski stručnjaci izneli sopstvene teorije.

Doktor Džoel Zajvot, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Emori, za BBC je rekao da ga je pravni tim Pajk angažovao kao medicinskog stručnjaka.

On je naveo je da ona verovatno nikada nije dostigla dovoljno visok nivo pentobarbitala u krvi da bi došlo do prestanka disanja i otkazivanja kardiovaskularnog sistema.

Državno odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija saopštilo je da je Pajk prebačena u zdravstvenu ustanovu izvan zatvora.

Jedan od njenih advokata rekao je da joj se u bolnici pružaju "mere za spasavanje života".

Njeno zdravstveno stanje u četvrtak ujutru nije bilo poznato.

Zajvot je u komentaru koji je mejlom poslao BBC-ju naveo: "Sasvim je moguće da će, zbog kašnjenja sa početkom reanimacije, pretrpeti oštećenje mozga".

Guverner Tenesija Bil Li naložio je nezavisnu istragu, a takođe je saopštio da poslednje preostalo pogubljenje planirano za ovu godinu neće biti sprovedeno prema planu.

Mej Martinez, majka Kolin Slemer, koja se zalagala za pogubljenje Pajk, rekla je za NBC News da je sve što se dogodilo bilo "haos".

Kolin Slemer je Pajk, zajedno sa svojim dečkom, mučila i brutalno ubila.

Brzo su reagovali i protivnici smrtne kazne.

Maja Foa, izvršna direktorka međunarodne pravne organizacije Reprieve, rekla je: "Ne možemo tačno znati šta je pošlo po zlu, jer se mnogo toga dogodilo iza zavese - smrtonosna injekcija oslanja se na tajnost u svakoj fazi kako bi se sakrilo nasilje države koja oduzima ljudski život".

Vlasti još nisu saopštile da li će ponovo pokušati da pogube Pajk. Postoje istorijski presedani da su vlasti ponovo pokušavale da pogube osuđenike na smrt nakon neuspelog prvog pokušaja.

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Pentobarbital je snažan sedativ koji usporava telesne funkcije, uključujući rad nervnog sistema.

Lekari ga ponekad koriste za lečenje određenih stanja, ali u velikim dozama može da se koristi i u smrtonosnim injekcijama za izazivanje smrti.

Njegova upotreba u smrtonosnim injekcijama ponovo se našla pod lupom prošle godine, nakon što je američka savezna vlada, za vreme predsedničkog mandata Džoa Bajdena, sprovela reviziju kojom je izražena zabrinutost da ovaj lek može da izazove "nepotreban bol i patnju".

Bajdenova administracija zabranila je njegovu upotrebu u pogubljenjima na saveznom nivou, ali ta odluka nije obavezivala pojedinačne savezne države poput Tenesija, koje mogu same da biraju metode pogubljenja.

Poslednjih godina američkim saveznim državama sve je teže da nabave neke lekove potrebne za smrtonosne injekcije, jer se farmaceutske kompanije protive tome da se njihovi proizvodi koriste u tu svrhu.

Odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija Tenesija nije se konkretno osvrnulo na tvrdnju pravnog tima Pajk da je korišćeni pentobarbital bio "degradiran".

Lekovi mogu da izgube svojstva iz više razloga, uključujući istek roka upotrebe i smanjenje njihove potentnosti.

Odeljenje je, međutim, generalno branilo svoju metodu, navodeći u saopštenju: "Hemijska supstanca za smrtonosnu injekciju predviđena protokolom dosledno se pokazivala efikasnom".

Pokušaj pogubljenja Pajk nije bio prvo pogubljenje u Tenesiju tokom 2026. godine koje nije proteklo prema planu.

Pogubljenje Tonija Karutersa, osuđenog za otmicu i ubistvo troje ljudi 1994. godine, odloženo je u maju nakon što osoblje nije uspelo da pronađe venu kroz koju bi mu bila ubrizgana smrtonosna injekcija. Guverner Bil Li odložio je njegovo pogubljenje za godinu dana.

I šire u SAD neuspela pogubljenja nastavljaju da izazivaju zabrinutost.

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Prema podacima Informativnog centra za smrtnu kaznu (Death Penalty Information Center – DPI), više od trećine pogubljenja u SAD tokom 2022. godine bilo je neuspešno izvedeno ili praćeno ozbiljnim problemima.

Reč je o organizaciji koja objavljuje statistike i istraživanja o smrtnoj kazni, ali ne zauzima moralni stav o njenoj primeni.

DPI navodi da smrtonosna injekcija ima najveću stopu neuspešno izvedenih pogubljenja.

Posebnu pažnju izazvao je slučaj u Oklahomi 2014. godine. Pogubljenje Klejtona Loketa prekinuto je posle 20 minuta jer kombinacija tri leka nije delovala kako je predviđeno nakon pucanja jedne od njegovih vena. Loket se potom nekontrolisano grčio i tresao.

U SAD smrtna kazna postoji u zakonima 27 od ukupno 50 saveznih država. Pogubljenja može da sprovodi i savezna vlada, nakon što je predsednik Donald Tramp, koji podržava smrtnu kaznu, prošle godine ukinuo moratorijum. Međutim, od tada na saveznom nivou još nije izvršeno nijedno pogubljenje.

(BBC)