Politika

DEČAK POKLONIO VUČIĆU TRI CRTEŽA: "Hvala od srca Nemanji, već velikom umetniku, na divnim poklonima za mog Vukija i mene!"

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01. 10. 2026. u 14:34

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobio je danas u Starom Slankamenu tri crteža od jednog dečaka

ДЕЧАК ПОКЛОНИО ВУЧИЋУ ТРИ ЦРТЕЖА: Хвала од срца Немањи, већ великом уметнику, на дивним поклонима за мог Вукија и мене!

Instagram printskrin

"Tri crteža si uradio? Kako si ovo lepo napravio", rekao je Vučić dok je gledao crteže.

Aleksandar Vučić i danas nastavlja bitku za Srbiju, obilazeći Srem i razgovarajući sa narodom. Pre Starog Slatkamena, Vučić je obišao Šimanovce.

Više o tome možete čitati u našem BLOGU UŽIVO.

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