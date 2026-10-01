IZBIJENO OKO, POLOMLJENI ZUBI: Žestoka pubuna francuskih đaka

Predstavnici đaka se žale na prekomernu upotrebu sile policije u pobuni francuskih srednjoškolaca.

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Jedan od učenika je istakao da su đaku polomljeni svi zubi u Sen Deniju, dok je drugom gumeni metak izbio oko.

- Strah nas je za živote kada tražimo više nastavnika i bolje uslove. Jedini odgovor države na to je da pošalje policiju. Boji se da mladi ne preuzmu vođstvo socijalnog pokreta. Počeli smo da stvaramo kontakte i sa radnicima – poručio je Estaš Bone, aktivista pokreta "Permanentna revolucija".

Zapaljeni su automobili, bicikli, kontejneri, autobuska stajališta. Napeto je u Parizu, Strazburu, Nantu, Marselju, Sen Deniju, Obervijeu… Dan ranije, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da je tokom blokada privedeno 625 osoba. Povređena su 32 učenika i zaposlena u školama, kao i čak 83 policajca i žandarma. Akcije su zahvatile 356 obrazovnih ustanova.