Svet

IZBIJENO OKO, POLOMLJENI ZUBI: Žestoka pubuna francuskih đaka

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Predstavnici đaka se žale na prekomernu upotrebu sile policije u pobuni francuskih srednjoškolaca.

ИЗБИЈЕНО ОКО, ПОЛОМЉЕНИ ЗУБИ: Жестока пубуна француских ђака

Foto: Printskrin

Jedan od učenika je istakao da su đaku polomljeni svi zubi u Sen Deniju, dok je drugom gumeni metak izbio oko.

- Strah nas je za živote kada tražimo više nastavnika i bolje uslove. Jedini odgovor države na to je da pošalje policiju. Boji se da mladi ne preuzmu vođstvo socijalnog pokreta. Počeli smo da stvaramo kontakte i sa radnicima – poručio je Estaš Bone, aktivista pokreta "Permanentna revolucija".

Zapaljeni su automobili, bicikli, kontejneri, autobuska stajališta. Napeto je u Parizu, Strazburu, Nantu, Marselju, Sen Deniju, Obervijeu… Dan ranije, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da je tokom blokada privedeno 625 osoba. Povređena su 32 učenika i zaposlena u školama, kao i čak 83 policajca i žandarma. Akcije su zahvatile 356 obrazovnih ustanova.

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