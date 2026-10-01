IZBIJENO OKO, POLOMLJENI ZUBI: Žestoka pubuna francuskih đaka
Predstavnici đaka se žale na prekomernu upotrebu sile policije u pobuni francuskih srednjoškolaca.
Jedan od učenika je istakao da su đaku polomljeni svi zubi u Sen Deniju, dok je drugom gumeni metak izbio oko.
- Strah nas je za živote kada tražimo više nastavnika i bolje uslove. Jedini odgovor države na to je da pošalje policiju. Boji se da mladi ne preuzmu vođstvo socijalnog pokreta. Počeli smo da stvaramo kontakte i sa radnicima – poručio je Estaš Bone, aktivista pokreta "Permanentna revolucija".
Zapaljeni su automobili, bicikli, kontejneri, autobuska stajališta. Napeto je u Parizu, Strazburu, Nantu, Marselju, Sen Deniju, Obervijeu… Dan ranije, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da je tokom blokada privedeno 625 osoba. Povređena su 32 učenika i zaposlena u školama, kao i čak 83 policajca i žandarma. Akcije su zahvatile 356 obrazovnih ustanova.
Preporučujemo
PUTINOVO OBRAĆANjE NA "VALDAJU": Sve što se sada dešava je počelo napadom NATO na SRJ, Evropi ne pretimo, oni prete nama
01. 10. 2026. u 17:38 >> 18:19
OD MIGRANATA ZARADIO 3.000 EVRA: Priveden Španac koji je u Seuti krio sedmoricu muškaraca
01. 10. 2026. u 17:38
Zašto su Rusi na dronove stavili "brkove"? To dosad niko nije uradio (FOTO)
01. 10. 2026. u 17:35
PUTIN UPOZORIO: Svet je došao do odlučujućeg, prelomnog trenutka
01. 10. 2026. u 17:26
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Spas za milione ljudi: Registrovana jedinstvena vakcina protiv alergije
2026-10-01 11:11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)