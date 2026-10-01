OTKAZ POSLE PORAZA: Karlos Keiroš nije više trener Gane
PORTUGALAC napustio klupu afričke selekcije.
Iskusni fudbalski trener Karlos Keiroš nije više selektor Gane, saopštio je ovog četvrtka Fudbalski savez Gane.
Kako se ističe, FS Gane je sa 73-godišnjim stričnjakom postigao sporazumni raskid ugovora.
Keiroš je napustio klupu posle poraza kod kuće 4:2 od Gambije u kvalifikacijama za Afrički kup nacija iako su "crne zvezde" posle 33 minuta vodile 2:0.
Gana je pre tri meseca, pod njegovim vođstvom, na Svetskom prvenstvu stigla do šesnaestine finala gde je eliminisana od Kolumbije.
Ova reprezentacija posle dva kola nema nijedan i bod i u problemu je u nastavku kvalifikacija, pošto su sa maksimalnih šest bodova na vrhu tabele Obala Slonovače i Gambija.
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