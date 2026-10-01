OTKAZ POSLE PORAZA: Karlos Keiroš nije više trener Gane

PORTUGALAC napustio klupu afričke selekcije.

FOTO: Tanjug/AP/Dave Shopland, File

Iskusni fudbalski trener Karlos Keiroš nije više selektor Gane, saopštio je ovog četvrtka Fudbalski savez Gane.

Kako se ističe, FS Gane je sa 73-godišnjim stričnjakom postigao sporazumni raskid ugovora.

Keiroš je napustio klupu posle poraza kod kuće 4:2 od Gambije u kvalifikacijama za Afrički kup nacija iako su "crne zvezde" posle 33 minuta vodile 2:0.

Gana je pre tri meseca, pod njegovim vođstvom, na Svetskom prvenstvu stigla do šesnaestine finala gde je eliminisana od Kolumbije.

Ova reprezentacija posle dva kola nema nijedan i bod i u problemu je u nastavku kvalifikacija, pošto su sa maksimalnih šest bodova na vrhu tabele Obala Slonovače i Gambija.

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