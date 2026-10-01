VUČIĆ U RUMI: Država će podržati izgradnju trafostanice sa 3,5 miliona evra

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, izjavio je danas u Rumi da će, ukoliko dobije podršku i poverenje građana na predstojećim izborima, država podržati izgradnju trafostanice sa 3,5 miliona evra, što će dovesti još jednog investitora u taj grad.

Foto: Printskrin Informer TV

- Mnogo je to važno, zato što će sela u opštini Ruma da nam izgledaju bukvalno kao Švajcarska - kazao je Vučić ispred doma penzionera u Rumi, gde ga je dočekao veliki broj građana koji su nosili zastave Srbije, Srpske napredne stranke, kao i transparent "Ujedinjena Srbija".

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je kazao da se u prethodnim godinama trudio da u Rumu dovede investitore, kao i da je samo on lično otvorio šest fabrika na teritoriji opštine Ruma.

Ukazao je da je od tog novca Ruma finansirala brojne projekte, od asfaltiranja ulica do drugih infrastrukturnih problema.

- Postoji još zainteresovanih investitora, ali nema dovoljno struje u industrijskoj zoni. I prvo što su mi tražili, to je ta nova trafostanica. Za Rumu ima zainteresovanih, od Švajcaraca do drugih Evropljana. I naravno, to košta. To će da košta između tri i četiri miliona evra. Ruma nema te pare - kazao je Vučić.

Pozvao je predstavnike opštine da reše pitanja infrastruktire i vode i kanalizacije i dodao da će zapošljavanje još napredovati i Rumi još bogatstva doneti.