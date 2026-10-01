OVO JE KANDIDATKINJA "STUDENTSKE" LISTE U KRAGUJEVCU: Vedrila i oblačila u vreme žutih, zapošljavala preko veze, pa je narod razotkrio
SUZANA Perović, visoka funkcionerka DS-a u Kragujevcu, kandidatkinja je blokaderske liste, ali narod sve pamti, pa je otkriveno kako je je pripadnica "elite" zapošljavala u svoje vreme preko veze, a izgleda da bi opet.
- Žena je moja bivša komšinica iz Kragujevca Bila je visoki funkcioner Demokratske stranke na lokalu nakon dolaska DOSA. Lično znam ljude koje je zapošljavala u državne firme preko njihovih veza tada. Toliko o tome da kandidati SL nisu ranije bili u strankama i na funkcijama - navodi jedna korisnica Iksa.
Naravno, gospođa Perović je tokom juna postala vršilac dužnosti predsednika Gradskog odbora DS-a u Kragujevcu, nakon što je dotadašnji predsednik podneo ostavku.
Blokaderi su odlučili da nju kao "stručnu" i "čiste" biografije stave na listu.
Pored toga što je visoka funkcionerka, što je bila deo apokalipse koja je jela Srbiju 12 godina, deo je stranke koja se sastaje i raspušta kako im se ćefne. Iako u DS koja ima podršku manje od procenat glasača, ni tako mali ne mogu da se sastave, pa odbore raspuštaju i formiraju kako stignu.
Narode, dobro pazi.
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