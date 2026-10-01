Fudbal

KARLIK DŽONS UŠAO U ISTORIJU EVROLIGE: Samo dvojica su pre njega uradila isto!

У. Ћ.

01. 10. 2026. u 16:32

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Fantastičan početak sezone za reprezentativca Južnog Sudana.

КАРЛИК ЏОНС УШАО У ИСТОРИЈУ ЕВРОЛИГЕ: Само двојица су пре њега урадила исто!

Credit: STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karlik Džons je već na startu nove sezone Evrolige ostavio trag u istoriji takmičenja.

Plejmejker Partizana je u prva dva kola postigao po 20 poena, čime je postao tek treći igrač kome je to pošlo za rukom.

Pre Džonsa, isti učinak ostvarili su samo Tajus Edni u sezoni 2002/03, kada je nastupao za Beneton Trevizo, i Aleksej Šved, koji je to uradio u sezonama 2018/19. i 2019/20. kao član Himkija.

Džons je sezonu otvorio odličnom partijom protiv Olimpije iz Milana. U pobedi Partizana 92:76 u Beogradskoj areni ubacio je 20 poena, uz četiri skoka i čak 10 asistencija, što mu je donelo 33 indeksna poena i MVP priznanje prvog kola.

Ni u Parizu nije usporio. Crno-beli su slavili 92:79 i stigli do maksimalnog učinka posle dve utakmice, a Džons je ponovo bio najefikasniji igrač ekipe sa 20 poena. Tome je dodao pet asistencija i tri ukradene lopte za indeks korisnosti 26.

Partizan tako sa 2-0 putuje u Minhen, gde ga u petak očekuje duel sa Bajernom, dok Džons sada pripada maloj grupi igrača koji su na samom početku evroligaške sezone ispisali istoriju.

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