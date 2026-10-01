Politika

DA ČUVAMO SVOJU VERU, TRADICIJU I KORENE: Vučić posetio crkvu Svetog Nikole u Irigu (VIDEO)

T.J.

01. 10. 2026. u 16:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, objavio je na svom Instagram profilu snimak iz crkve Svetog Nikole u Irigu, jednog od značajnih verskih i kulturno-istorijskih mesta Fruškogorja.

ДА ЧУВАМО СВОЈУ ВЕРУ, ТРАДИЦИЈУ И КОРЕНЕ: Вучић посетио цркву Светог Николе у Иригу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Uz video snimak iz hrama, Vučić je poručio da boravak u crkvi čoveka podseća na, kako je naveo, najvažnije vrednosti – veru, tradiciju i korene.

- Crkva Svetog Nikole u Irigu jedan je od dragulja našeg Fruškogorja. Kada čovek uđe u hram, oseti mir i tišinu koja podseća na ono što je najvažnije – da čuvamo svoju veru, svoju tradiciju i svoje korene - napisao je Vučić.

U objavljenom videu prikazana je unutrašnjost hrama, kao i atmosfera tokom njegove posete, u okviru obilaska Sremskog okruga.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"