DA ČUVAMO SVOJU VERU, TRADICIJU I KORENE: Vučić posetio crkvu Svetog Nikole u Irigu (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, objavio je na svom Instagram profilu snimak iz crkve Svetog Nikole u Irigu, jednog od značajnih verskih i kulturno-istorijskih mesta Fruškogorja.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Uz video snimak iz hrama, Vučić je poručio da boravak u crkvi čoveka podseća na, kako je naveo, najvažnije vrednosti – veru, tradiciju i korene.

- Crkva Svetog Nikole u Irigu jedan je od dragulja našeg Fruškogorja. Kada čovek uđe u hram, oseti mir i tišinu koja podseća na ono što je najvažnije – da čuvamo svoju veru, svoju tradiciju i svoje korene - napisao je Vučić.

U objavljenom videu prikazana je unutrašnjost hrama, kao i atmosfera tokom njegove posete, u okviru obilaska Sremskog okruga.