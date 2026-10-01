DA ČUVAMO SVOJU VERU, TRADICIJU I KORENE: Vučić posetio crkvu Svetog Nikole u Irigu (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, objavio je na svom Instagram profilu snimak iz crkve Svetog Nikole u Irigu, jednog od značajnih verskih i kulturno-istorijskih mesta Fruškogorja.
Uz video snimak iz hrama, Vučić je poručio da boravak u crkvi čoveka podseća na, kako je naveo, najvažnije vrednosti – veru, tradiciju i korene.
- Crkva Svetog Nikole u Irigu jedan je od dragulja našeg Fruškogorja. Kada čovek uđe u hram, oseti mir i tišinu koja podseća na ono što je najvažnije – da čuvamo svoju veru, svoju tradiciju i svoje korene - napisao je Vučić.
U objavljenom videu prikazana je unutrašnjost hrama, kao i atmosfera tokom njegove posete, u okviru obilaska Sremskog okruga.
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