Grci se naoštrili: Moćna poruka najvećeg iznenađenja u grupi gde su i Orlovi!

Heleni iz dva meča upisali isti broj pobeda.

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Posle šest bodova sa gostovanja Srbiji (2:1) i Nemačkoj (1:0), samopouzdanje u redovima Grčke je naglo poraslo.

Reprezentacija koju sa selektorske klupe predvodi srpski stručnjak Ivan Jovanović, dočekuje večeras Holandiju, a prvi put će posle dugo vremena kao domaćin igrati u Solunu.

Tim povodom, obratio se i predsednik FS Grčke, Mikis Gagacis, koji je pozvao navijače da dođu u što većem broju:

Gagacis je naglasio da ove utakmice daju nacionalnom timu priliku da se pripremi za povratak na velika takmičenja i naglasio da je Solun „deo putovanja koje žele da pređu sa nacionalnim timom. Svi zajedno, od jednog do drugog kraja zemlje“.

- U ime Grčkog fudbalskog saveza, pozdravljam vas na stadionu Tumba, gde će reprezentacija, u roku od četiri dana, dočekati dva predstavnika elite svetskog fudbala, Holandije i Nemačke.

Povratak reprezentacije u Solun posle mnogo godina dolazi u vreme kada je grad već bio u centru važnih fudbalskih događaja. Pre samo dve nedelje, grad je bio domaćin događaja povodom obeležavanja 100. godišnjice osnivanja Federacije, a istog dana je održan i sastanak Izvršnog komiteta UEFA.

I danas Solun sa velikim entuzijazmom dočekuje reprezentaciju, posle dve nedavne uzastopne pobede u Beogradu i Augzburgu. Odziv publike je bio impresivan: ulaznice za obe predstojeće utakmice rasprodate su u roku od nekoliko sati, dok su desetine hiljada navijača bile na listi čekanja da obezbede svoj ulaz na stadion.

Međutim, ono što je večeras važno jesu utakmice koje su pred nama. Nacionalni tim učestvuje u najvišoj diviziji UEFA Lige nacija i pozvan je da odmeri snagu u utakmicama protiv rivala koji su konstantno među najvažnijim silama u evropskom fudbalu.

Upravo je to vrednost njegovog prisustva u najvišoj diviziji Lige nacija: stalno se suočavati sa tako velikim takmičarskim izazovima, zauzimati svoje mesto među nacionalnim timovima najvišeg nivoa i na kraju biti spreman za povratak na velika takmičenja.

Ovo je put kojim želimo da idemo sa našim timom. Svi zajedno, od jednog do drugog kraja zemlje. Solun je još jedna stanica na ovom putu. A utakmice sa Holandijom i Nemačkom su još dva koraka u nastojanju da nacionalni tim ostane tamo gde je danas i da ga odvedemo tamo gde želimo da bude sutra.", stoji u saopštnjeu Makisa Gagacisa, predsednika grčkog saveza.

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