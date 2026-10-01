PAKLEN DOČEK ZA URSULU U PRIŠTINI: Pobegla na drugi izlaz, Albanci nosili transparent "Danas Tači, sutra Zelenski"
U ALBANSKIM sredinama ne prestaju protesti zbog zatvorskih kazni koje su teroristi OVK dobili u Specijalnom sudu u Hagu.
Pred najavljeni dolazak predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, na aerodromu u Prištini okupila se grupa Albanaca, koji su protestovali zbog osuđujuće presude bivšim vođama tzv. OVK za ratne zločine.
Demonstranti su blokirali glavni izlaz sa aerodroma, gde se očekivalo da će proći predsednica Evropske komisije, ali je ona prošla izlazom za Lipljan, prenose prištinski mediji.
Kako se navodi, okupljeni su nosili transparente u znak podrške Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Redžepu Seljimiju, koje su Specijalizovana veća u Hagu osudila zbog ratnih zločina na 25 godina (Tačija i Krasnićija), 18 Veseljija i 13 Seljimija.
Na transparentima je pisalo "Ne u moje ime", "EU, izdala si nas" i "Danas Tači, sutra Zelenski".
Od kada su teroristi osuđeni u albanskim sredinama na KiM se svakodnevno održavaju protesti.
Fon der Lajen se u Prištini sastala sa v.d. predsednika privremenih institucija Aljbuljenom Hadžiju, a najavljen je i sastanak sa tzv. premijerom tzv. Kosova Aljbinom Kurtijem.
Ona je u Prištinu stigla iz Tirane, gde se sastala sa predsednikom Bajramom Begajem i premijerom Edijem Ramom.
(RT Balkan)
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