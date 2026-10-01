VUČIĆ IZ ŠIMANOVACA POSLAO PORUKU PRED IZBORE: Ne učestvujte u nasilju, bavite se našim programom i idejama
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.
Vučić se obratio narodu u Šimanovcima.
- Kao što znate, 25. oktobra su izbori. Prethodnih dana bili ste svedoci silnog nasilja. Oni koji bi po svaku cenu da se dočepaju fotelja, uglavnom za svoju metu imaju žene. Kada vidite čoveka koji u blizini prvog na listi, priđe i krvnički u glavu udari ženu, a on se pravi blesav. Moja molba za vas, prvo da nigde ne učestvujemo u nasilju. Biće sve nervozniji, znaju da izbore gube, u debate ne idu. Oni se spremaju za nasilje. Mi se sklanjamo, nama odgovara mir i red. Pod dva ne nasedajte na njihove priče kako će ne znam šta da rade 25, 26, 27, jer će neko tobož nešto da pokrade. Znaju oni da mi nećemo ništa da pokrademo. Nemojte da vas odvlače od izborne kampanje i od pristojnih i dobrih poruka građanima. Bavite se našim programom, idejama, onim što ćemo da uradimo za ljude. Hoćemo da dobijemo što je moguće više glasova, ne da pričamo o glupostima. Pod tri, mi njih doživljavamo kao ljude, da pokažemo poštovanje pred njima. Mi prema njima na najlepši mogući način. I ne zaboravite, nisu oni odustali od debata zato što oni misle da smo mi pametniji. Znaju da im ne bi bilo lako. Odustali su od debata jer oni neće da se vidi ni to šta im je stvarni program i šta su im stvarne namere, od toga da bi prvog dana uveli sankcije Ruskoj Federaciji, šta god da vam danas kažu, jer će sutra reći - a dobro, sad nije plenum, nego je vlada odlučila. Do toga da bi priznali nezavisnost Kosova, do svega drugog, jer pogledajte ko ih podržava. Podržavaju ih Kurti, Rašić, Trajković, sve troje borci za nezavisno Kosovo, Plenković, Đukanović, Zvicer, najveći kriminalac i narkodiler. Pomogne im i onaj Spajić s vremena na vreme. Kada ih pogledate sve, jasno vam je. Je li ima jedan od njih da želi Srbiji neko dobro? Jasno nam je da moramo da se okupimo, borimo i pobeđujemo. Važno je da svaki čovek izađe na izbore, neizvesna je utakmica. Dajte svoj glas i da ih pobedimo - istakao je Vučić.
Preporučujemo
BLOKADER "POD GASOM" OSTAJE BEZ VOZAČKE I AUTA: Policija ga zaustavila sa 1,65 promla
30. 09. 2026. u 22:30
SRDANOVIĆ PRETI NARODU SRBIJE: Spremni smo na sve da bi se dokopali vlasti (FOTO)
30. 09. 2026. u 22:22
BRUTALNO NAPAO AKTIVISTE SNS U NIŠU: Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu!
30. 09. 2026. u 22:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)