NOVA BRANI BLOKADE I U FRANCUSKOJ: Kad protestuju učenici - to je borba za prava, a kad se blokira Srbija? (FOTO)

BLOKADERSKA Nova kao najnormalniju vest objavljuje da su u Francuskoj uhapšene stotine maloletnih srednjoškolaca jer su hteli da blokiraju škole. A dve godine pale celu Srbiju i vode kampanju za blokadere i protiv srpske policije, koju su zajedno sa blokaderima sprečavali da obavlja svoj posao!

Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia

Portal Nova je, naime, objavio tekst pod naslovom "Zašto protestuju srednjoškolci u Francuskoj: 440 privedenih, škole blokirane, policija koristila suzavac", u kojem značajan deo teksta posvećuje razlozima zbog kojih su učenici izašli na ulice, njihovim zahtevima i kritikama na račun postupanja policije.

Tako se već u uvodu ističe da su učenici protestovali zbog "prevelikih odeljenja, manjka nastavnika i školskog osoblja, kao i zbog dugih i iscrpljujućih rasporeda časova".

Posebna pažnja posvećena je i samom činu blokade škola. Nova navodi da je "protestima, blokadama ili drugim poremećajima bilo pogođeno oko 400 od približno 3.700 srednjih škola u Francuskoj".

Foto: Printskrin

Veliki deo teksta usmeren je na kritiku postupanja vlasti. Tako se prenose reči predstavnika srednjoškolskog sindikata koji tvrdi da učenici, umesto razumevanja, dobijaju "kriminalističke brigade i interventnu policiju", dok se postupanje vlasti opisuje kao "represija".

Nova prenosi i stav gradonačelnika pariskog predgrađa Sen Sen Denija, koji je proteste ocenio kao "potpuno legitimne", kao i tvrdnje da siromašnija područja dobijaju manje sredstava za obrazovanje.

Foto: Printskrin

U tekstu je značajan prostor dat i kritičarima policijske intervencije. Navodi se da su policajci sa štitovima intervenisali i palicama udarali učenike, dok se istovremeno prenosi i stav francuskog premijera da "ništa ne opravdava ugrožavanje učenika, zaposlenih ili policajaca".

Posebno je zanimljivo što Nova prenosi i politički sukob koji je usledio. Dok premijer Sebastijen Lekorni insistira na očuvanju reda i osuđuje nasilje, lider radikalno leve Nepokorene Francuske, Žan-Lik Melanšon, kritikuje vlast i govori o "represiji".

Tako čitalac dobija sliku protesta u kojoj su u prvom planu zahtevi učenika, manjak nastavnika, uslovi u školama i kritike policijskog postupanja, dok se istovremeno navode i konkretni slučajevi nasilja, hapšenja i povređivanja policajaca.

Foto: Printskrin

Poređenje sa načinom na koji Nova izveštava o blokadama u Francuskoj pokazuje da ovaj portal blokade predstavlja kao legitiman oblik protesta, bez obzira na to gde se održavaju i protiv koga su usmerene.

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