TRI VAŽNA PRAVILA: Vučić se obratio pristalicama "Ujedinjene Srbije", evo šta je poručio

PRVI na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obratio se danas građanima putem zvaničnog Instagram naloga

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"Važno obaveštenje i molba za građane Srbije, posebno za pristalice 'Ujedinjene Srbije'. Molim vas, poslušajte pažljivo", stoji u objavi.

"Danas je turneja po Sremu, više mesta obilazimo, na kraju skup u Sremskoj Mitrovici u 18:00. Dobrodošli ste. A tri važna pravila, tri važne stvari koje hoću da poručim ljudima koji su u kampanji i koji podržavaju listu 'Ujedinjena Srbija'. Pre svega, beskrajno vam hvala. Znam koliko ste uvrede istrpeli, znam koliko napada ste preživeli, znam koliko ste se borili, i hrabro i odlučno, bez obzira na sve to. I mnogo vas volim, i beskrajno hvala.

Ono što je najvažnije, da ne smemo da uđemo u spiralu nasilja. Nema odgovora siledžijama. Sklonite se, pomerite se. To im je jedini način da neku pažnju dobiju. Programa nemaju, planova nemaju, rezultata nemaju. Jedino je to što im je preostalo. Ne dajmo im priliku za to.

Pod 2: njihov glavni trik je da se priča o njihovoj 'revoluciji' 25., 26., i o tome govore svi, od Mila Đukanovića i Zvicera do mnogih u Hrvatskoj, do Rašića i Rade Trajković, Kurtijevih satrapa, dakle svih drugih. Satrap nije ono što obično ljudi misle, to znači saradnik.

I veoma je važno da to razumemo. Nemojte da ulazimo u tu priču. Naše je da se bavimo planom, programom i rezultatom izbora. Ako mi pobedimo na izborima, mi smo pobedili na izborima. Ako izgubimo, mi ćemo da čestitamo. Ionako se nikada nije dogodilo da tako nešto ne uradimo.

Dakle, nemojte da nas izvlače iz izborne kampanje u prazne priče o biber sprejevima, palicama, šipkama, onome čime se oni služe, te su tako izubijali i Denisa Stojanovića u Nišu ili pesnicama protiv Ljiljane Cvjetković. Zaboravite na to. Program, planovi, ideje.

I treće, najvažnije: oni su za nas ljudi. Ma koliko mi za njih da nismo, ma kako da nas nazivaju, oni su za nas ljudi, i biće nam potrebno da uspostavljamo mostove kad se izbori završe. Živeo kićeni Srem, i vidimo se u 6 popodne u Sremskoj Mitrovici", poručio je Vučić.