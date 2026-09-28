"ČUVAĆU OVO MESTO SVIM SVOJIM BIĆEM" Brnabić preuzela dužnost od Vučića: Nikada više Srbija neće imati predsednika koji se toliko borio

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, nakon što je preuzela dužnost vršioca dužnosti predsednika Republike, da joj je čast što je tu dužnost preuzela od Aleksandra Vučića i istakla da Srbija nikada više neće imati predsednika koji je bio toliko požrtvovan boreći se za zaštitu i očuvanje Srbije.

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Brnabić je, nakon primopredaje dužnosti predsednika Republike, zahvalila Vučiću na njegovoj borbi za Srbiju.

- Mislim da nikada više Srbija neće imati predsednika koji se tako i toliko borio, koji je toliko bio požrtvovan i sve ostalo ostavio po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam ovu poziciju dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije - rekla je Brnabić u Predsedništvu Srbije.

Dodala je da Vučić od danas kreće u odlučnu i novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i poželela mu sreću u toj borbi.

- A ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekla, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije. Malo je ironično, čitav profesionalni život sam se borila protiv pečata i da ukinemo pečat, a sad dobih najvažniji pečat u Srbiji - rekla je Brnabić.

Ona na mestu vršioca dužnosti predsednika, prema Ustavu, može ostati najduže 90 dana.

Aleksandar Vučić je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin.

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Skupštine.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana.

(Tanjug)