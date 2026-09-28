VENECIJA UVODI NOVA PRAVILA? Ovo se nikako neće svideti turistima

VENECIJA razmatra povećanje naknade za jednodnevne turiste, a maksimalni iznos od 2027. godine mogao bi da bude 30 evra po osobi.

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Venecija razmatra značajno povećanje naknade za jednodnevne posetioce. Umesto sadašnjih 5 ili 10 evra, maksimalni iznos od 2027. godine mogao bi da bude čak 30 evra po osobi. Ipak, odluka još nije doneta, a o novom sistemu tek treba da se razgovara sa italijanskom vladom, piše B92.

Poseta Veneciji mogla bi da postane skuplja za turiste koji u ovaj italijanski grad dolaze samo na jedan dan i ne koriste hotelski ili drugi registrovani smeštaj.

Gradske vlasti razmatraju mogućnost da od 2027. godine značajno povećaju takozvani doprinos za pristup Veneciji, naknadu koju plaćaju određene kategorije jednodnevnih posetilaca.

Prema najavi gradskog većnika za budžet i poreze Mikelea Zuina, maksimalna cena mogla bi da dostigne 30 evra po osobi, dok bi se naknada primenjivala tokom većeg broja dana u godini.

Važno je naglasiti da 30 evra za sada nije konačna cena. Reč je o predlogu o kojem gradske vlasti tek treba da postignu dogovor sa italijanskom vladom.

Zašto Venecija naplaćuje ulazak?

Venecija se već godinama suočava sa velikim brojem turista koji u grad dolaze samo na nekoliko sati.

Poseban problem predstavljaju jednodnevni posetioci koji tokom najopterećenijih dana dodatno povećavaju pritisak na istorijski centar, javni prevoz i gradsku infrastrukturu.

Zbog toga je Venecija 2024. godine uvela eksperimentalni sistem naplate doprinosa za pristup gradu.

Cilj sistema nije bio da spreči turiste da posete Veneciju, već da se smanje najveće gužve i posete ravnomernije rasporede tokom godine.

Koliko se ulazak plaća sada?

Tokom 2026. godine primenjivane su dve cene.

Turisti koji su naknadu platili dovoljno unapred plaćali su 5 evra, dok je za one koji su dolazak prijavili neposredno pred posetu cena iznosila 10 evra.

Sistem je tokom 2026. godine bio aktivan 60 dana, od 3. aprila do 26. jula, u periodu od 8.30 do 16 časova.

Prema podacima Grada Venecije, tokom ovogodišnjeg eksperimentalnog perioda prodato je 679.553 vaučera, dok je prihod iznosio oko 5,2 miliona evra.

Grad je saopštio i da je prosečan dnevni broj posetilaca obuhvaćen sistemom bio niži nego ranije, ali je istovremeno naglašeno da na broj turista utiču i drugi faktori, poput vremenskih uslova i rasporeda praznika.

Ko ne mora da plaća naknadu?

Ovaj doprinos ne odnosi se na sve osobe koje ulaze u Veneciju.

Među važnijim izuzecima su turisti koji noće u smeštaju na području grada Venecije. Oni ne plaćaju ovu konkretnu naknadu, ali mogu biti obavezni da imaju dokaz o svom statusu odnosno potvrdu o izuzeću.

Postoje i druge kategorije koje mogu biti oslobođene plaćanja, uključujući određene stanovnike, radnike i posetioce.

Od plaćanja su, prema pravilima sistema, izuzeta i deca mlađa od 14 godina.

To znači da turista koji rezerviše hotel u Veneciji i ostane nekoliko dana ne mora da plaća ovaj doprinos samo zato što ulazi u grad kao gost.

Zašto se razmatra povećanje na 30 evra?

Jedan od razloga koji gradske vlasti navode jeste pitanje efekta sadašnje naknade.

Ako turističko putovanje već košta nekoliko stotina evra, dodatnih 5 ili 10 evra možda neće biti dovoljno da jednodnevni posetilac promeni datum putovanja ili odustane od dolaska u periodu najvećih gužvi.

Zbog toga se razmatra znatno veći iznos.

U javnosti se ranije pominjala čak i mogućnost naknade od 50 evra, ali je Zuin naveo da bi maksimalni iznos mogao da bude 30 evra.

Za porodicu od četiri člana to bi bilo 120 evra

Ukoliko bi maksimalna naknada od 30 evra bila usvojena i primenjivala se na sve članove jedne porodice, četvoročlana porodica bi za jednodnevni ulazak platila ukupno 120 evra.

To je značajno više od sadašnjih 20 evra za četiri osobe po najvišoj aktuelnoj ceni od 10 evra.

Upravo zato bi eventualno povećanje moglo da bude važno za turiste koji planiraju jednodnevni izlet do Venecije iz drugih italijanskih gradova.

Da li će 30 evra zaista biti cena 2027. godine?

Za sada nema konačne odluke.

Gradske vlasti tek treba da utvrde kako će sistem izgledati nakon 2026. godine, a o predloženim promenama potrebno je razgovarati i sa italijanskom vladom.

Zbog toga se iznos od 30 evra trenutno može posmatrati samo kao najavljeni maksimalni iznos, a ne kao potvrđena cena ulaska u Veneciju za 2027. godinu.

Venecija traži način da kontroliše turističke gužve

Uvođenje naknade deo je šireg pokušaja da se pronađe ravnoteža između turizma i svakodnevnog života u gradu.

Venecija je jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Evropi, ali veliki broj ljudi dolazi bez noćenja.

Takvi posetioci koriste gradsku infrastrukturu, javne površine i istorijski centar, dok istovremeno ne ostvaruju prihod od hotelskog smeštaja.

Sa druge strane, turizam je važan za veliki broj lokalnih restorana, prodavnica, vodiča, prevoznika i drugih biznisa.

Zato gradske vlasti pokušavaju da ograniče najveće gužve, a da istovremeno ne zatvore Veneciju za turiste.

Ako predlog bude usvojen, jednodnevni turisti će od 2027. godine možda morati da izdvoje i do 30 evra po osobi samo za pristup Veneciji.

Ipak, do konačne odluke ostaje otvoreno nekoliko pitanja: kolika će tačno biti naknada, koliko dana će se naplaćivati i koje kategorije turista će biti obuhvaćene novim pravilima.

(BizPortal)

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