DODIK U MOSKVI: Republika Srpska zna ko su joj prijatelji

SRBI i Rusi su bratski narodi i na nama je da tu činjenicu pretvorimo u konkretne veze, izjavio je predsednik SNSD-a Milorad Dodik tokom predavanja na moskovskom univerzitetu MGIMO.

Foto: V. Tripić

„Sa katedre MGIMO-a, institucije koja je decenijama kovala rusku diplomatsku elitu, poslao sam jasnu poruku: prijateljstvo Republike Srpske i Rusije nije samo istorijska uspomena – ono je strateško opredeljenje za budućnost“, napisao je Dodik na mreži Iks.

Prema njegovim rečima, srpski i ruski narod su bratski narodi i to je činjenica potvrđena vekovima.

„Na nama je da tu činjenicu pretvorimo u još čvršće veze: u zajedničke projekte, studentske razmene, investicije, energetsku saradnju. U sve ono što građani mogu da vide i osete“, dodao je Dodik.

Kako kaže, to što Rusija ima radnu grupu za saradnju sa Republikom Srpskom je poruka da Moskva poštuje Banjaluku kao ravnopravnog sagovornika.

„Mi to umemo da cenimo. Republika Srpska zna ko su joj prijatelji. I prijateljstvo se ne napušta, ono se čuva kada je teško. Rusija i Republika Srpska svojim odnosom to dokazuju“, zaključio je lider SNSD.

„Svi koji se bave politikom dobro znaju za šta se Srpska bori“

Nakon predavanja Dodik je izjavio da je i u Rusiji bilo teško izgraditi odnose i objasniti da neko zna gde je Republika Srpska, ali da danas svi koji se bave politikom dobro znaju za šta se Srpska bori.

Primetio je da je veliki interes mladih u Rusiji da znaju što više o Republici Srpskoj.

Naveo je je da je svaka politika, posebno diplomatija uspešna, ako je istrajna i principijelna.

„Ruska diplomatija danas je predvodnica“, naglasio je Dodik.

Istakao je zadovoljstvo što na ovom univerzitetu studiraju i studenti iz Republike Srpske.

Podsetio je da mu je ovo drugi put da dolazi na Moskovski državni institut za međunarodne odnose i da mi je to posebna čast.

„Nastavak saradnje s Rusijom je od velikog značaja za političku, ekonomsku i svaku drugu stabilnost i razvoj Republike Srpske“, napisao je na društvenim mrežama Dodik koji je sa premijerom Srpske Savom Minićem u Moskvi.

Delegacija Republike Srpske doputovala je noćas u Moskvu, gde će tokom višednevne posete obići značajne institucije i održati niz važnih sastanaka.

Centralni događaj posete biće susret sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, zakazan za sutra.

(Sputnjik)