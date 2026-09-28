Politika

VUČIĆ POSETIO KASIDOL: Pokušao sam da se izborim sa malo popularnosti, ali ne vredi, Dragana Mirković je neprikosnovena (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2026. u 14:25 >> 14:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je na društvenim mrežama video nakon posete Kasidolu.

ВУЧИЋ ПОСЕТИО КАСИДОЛ: Покушао сам да се изборим са мало популарности, али не вреди, Драгана Мирковић је неприкосновена (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram avucic

- Pokušao sam da se izborim za malo popularnosti u Kasidolu, ali ne vredi, Dragana Mirković je neprikosnovena - naveo je Vučić i opisu videa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Prilikom posete Kasidolu Vučiću je prišao otac naše pevačice Dragane Mirković.

- Uskoro će da kažu da onaj što je bio u selu kod Dragane Mirković može da posatne poznat, to ja o sebi govorim - rekao je Vučić tokom obraćanja meštanima.

Predsendik je kočijama obišao Kasidol.

Pogledajte kako je to izgledalo.

- Ovde svi znaju za Draganu Mirković, svi su beskrajno gostoljubivi, možda i ja postanem poznat - naveo je u opisu videa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru