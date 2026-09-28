VUČIĆ POSETIO KASIDOL: Pokušao sam da se izborim sa malo popularnosti, ali ne vredi, Dragana Mirković je neprikosnovena (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je na društvenim mrežama video nakon posete Kasidolu.

Foto: Printskrin Instagram avucic

- Pokušao sam da se izborim za malo popularnosti u Kasidolu, ali ne vredi, Dragana Mirković je neprikosnovena - naveo je Vučić i opisu videa.

Prilikom posete Kasidolu Vučiću je prišao otac naše pevačice Dragane Mirković.

- Uskoro će da kažu da onaj što je bio u selu kod Dragane Mirković može da posatne poznat, to ja o sebi govorim - rekao je Vučić tokom obraćanja meštanima.

Predsendik je kočijama obišao Kasidol.

Pogledajte kako je to izgledalo.

- Ovde svi znaju za Draganu Mirković, svi su beskrajno gostoljubivi, možda i ja postanem poznat - naveo je u opisu videa.