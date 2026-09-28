SEVALO NAD SANKT PETERBURGOM, RUSI ISPROBALI "LASER SMRTI": Rusko oružje iz 22. veka napravilo pometnju u ukrajinskim redovima

PRIPADNICI RHBZ testirali su u Lenjingradskoj oblasti laserski sistem za borbu protiv dronova, saopštila je pres-služba Rosgvardije za Severozapadni okrug.

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- Pripadnici Rosgvardije su zajedno sa predstavnicima vojno-industrijskog kompleksa koristili mobilni laserski sistem na bazi terenskog vozila za borbu protiv kvadrokoptera u uslovima približnim borbenim - naveli su u resoru, prenose RIA Novosti.

Učesnici testiranja proverili su tehničke karakteristike i borbene mogućnosti lasera za uništavanje bespilotnih letelica različitih modela tokom njihovog manevrisanja na različitim udaljenostima, brzinama i visinama.

U Rosgvardiji su istakli da će nakon terenskih ispitivanja biti date preporuke za unapređenje načina i metoda upotrebe ovog sistema.

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