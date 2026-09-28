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SEVALO NAD SANKT PETERBURGOM, RUSI ISPROBALI "LASER SMRTI": Rusko oružje iz 22. veka napravilo pometnju u ukrajinskim redovima

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

28. 09. 2026. u 16:41

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PRIPADNICI RHBZ testirali su u Lenjingradskoj oblasti laserski sistem za borbu protiv dronova, saopštila je pres-služba Rosgvardije za Severozapadni okrug.

СЕВАЛО НАД САНКТ ПЕТЕРБУРГОМ, РУСИ ИСПРОБАЛИ ЛАСЕР СМРТИ: Руско оружје из 22. века направило пометњу у украјинским редовима

Foto: AI generated

 - Pripadnici Rosgvardije su zajedno sa predstavnicima vojno-industrijskog kompleksa koristili mobilni laserski sistem na bazi terenskog vozila za borbu protiv kvadrokoptera u uslovima približnim borbenim - naveli su u resoru, prenose RIA Novosti. 

Učesnici testiranja proverili su tehničke karakteristike i borbene mogućnosti lasera za uništavanje bespilotnih letelica različitih modela tokom njihovog manevrisanja na različitim udaljenostima, brzinama i visinama.

U Rosgvardiji su istakli da će nakon terenskih ispitivanja biti date preporuke za unapređenje načina i metoda upotrebe ovog sistema.

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