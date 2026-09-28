Teniski svet u neverici! Šampionka Rolan Garosa menja državljanstvo

DRAMA u svetu tenisa!

Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus)

Ruski ženski tenis nalazi se pred istorijskim gubitkom, pošto bi njihova najbolje rangirana igračica i trenutno peta teniserka sveta, Mira Andrejeva, mogla uskoro da se odrekne ruskog državljanstva.

Ova vest odjeknula je kao bomba u svetskim sportskim krugovima, a nekadašnji deveti teniser sveta Andrej Česnokov tvrdi da je takav scenario samo pitanje trenutka.

Mlada zvezda, koja već duže vreme živi i trenira u Francuskoj, mogla bi da postane sledeća u nizu ruskih sportistkinja koje su odlučile da nastupaju pod tuđom zastavom.

"Mislim da je samo pitanje trenutka kada će Andrejeva da ode. Živi i trenira u Francuskoj i definitivno će da ode. To je trend trenutno, da svi odlaze. Kao što vidite, svi biraju ono što je komfornije za njih", izjavio je Česnokov bez ustezanja za ruske medije.

FOTO: Tanjug/Xavier Galiana, Pool Photo via AP

Ova izjava direktno se nadovezuje na nedavno priznanje predsednika Ruskog teniskog saveza, Šamila Tarpiščeva, koji je potvrdio da ruski sportisti menjaju pasoše pre svega iz praktičnih razloga – kako bi sebi olakšali stalna putovanja, dobijanje viza i nesmetano učešće na međunarodnim turnirima.

Ukoliko Andrejeva zaista donese ovu radikalnu odluku, to će biti ogroman udarac za tamošnji tenis, s obzirom na to da Rusija trenutno ima pet igračica među 40 najboljih na svetu (Andrejeva je 5, Šnajder 14, Kalinskaja 22, Aleksandrova 28, a Samsonova 39).

Međutim, ona je samo vrh ledenog brega. Pre nje, ruskog državljanstva su se već odrekle brojne uspešne teniserke poput Ane Blinkove, Darije Kasatkine, Varvare Gračeve, Aline Čarnajeve, Oksane Selekhmetejeve i Alise Otijabove. Odlazak pete igračice planete bio bi jasan znak da se ruska teniska imperija ozbiljno osipa.



