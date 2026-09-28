Tenis

Novak Đoković saznao rivale na ATP turniru u Pekingu

М.П.

28. 09. 2026. u 08:58

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Srpski teniser Novak Đoković, saznao je na žrebu rivale za turnir u Pekingu, na kojem brani impresivan istorijski skor od 29-0 i šest titula.

Новак Ђоковић сазнао ривале на АТП турниру у Пекингу

Foto AP/Tanjug

Ipak, sedmi trofej biće ogroman izazov, jer Novaka čeka izuzetno težak raspored.

Novak Đoković kreće od Portugalca Nuna Boržeša, dok ga u drugom kolu čeka bolji iz duela Bu – Serundolo.

Najveća mina vreba već u četvrtfinalu, gde ga čeka trenutno najbolji igrač na turu i dvostruki grend slem šampion iz 2026. godine, Aleksander Zverev.

Ako prebrodi Nemca, Novakov potencijalni rival u polufinalu je Medvedev, dok bi u finalu mogao da se sastane sa Ože-Alijasimom ili De Minorom.
 


 

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