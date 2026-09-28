ABA liga se neće igrati!

Odlaže se i drugo kolo ABA lige! Utisak je da će kompromis teško biti postignut.

FOTO: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Naime, Višesatni pregovori između čelnika ABA lige i košarkaških sudija završeni su bez dogovora, zbog čega je odigravanje drugog kola regionalnog takmičenja pod znakom pitanja.

Nakon tročasovnog sastanka, rukovodstvo lige je ponudilo blagi rast honorara uz rok za izjašnjenje arbitara do ponedeljka u 12 časova.

Kriza je izbila nakon što su arbitri zatražili veća primanja posle imenovanja čelnih funkcija u ligi, nakon čega je usledio neuspeli konkurs za nove sudije i tenzije sa razmenom poruka.

Iako je održan direiktan sastanak, stavovi nisu približeni, a konačna sudbina početka takmičenja zavisće od glasanja sudija o novoj ponudi.

Podsećanja radi, Skupština ABA lige imenovala je sportskog direktora, komesara za suđenje, predsednika sudijske komisije i disciplinskog sudiju, dok su arbitri tražili povećanje primanja. Sudijama je saopšteno da će morati da sačekaju sa tim, ali je ovo za njih bilo neprihvatljivo, te je angažovan i advokat.

Usledio je konkurs ABA lige za nove sudije, a potom i imenovanje istih od kojih su pojedini bili iz prilično egzotičnih delova sveta i nekošarkaških zemalja. Došlo je do novog obrta kada su pojedine izabrane sudije odlučile da se povuku zbog toga što su im se pređašnji arbitri obratili "nezakonitom mejl adresom".

Došlo se do određenog kompromisa da se organizuje razgovor između ABA lige i sudija, koji su zahtevali čvrste garancije za njihove zahteve, ali ni to danas nije dalo pozitivan rezultat. Šta će i da li će nešto biti, saznaćemo vrlo brzo, ali ono što je sada jasno jeste da bilo kakvog dogovora i dalje nema.