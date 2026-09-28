Košarka

ABA liga se neće igrati!

М.П.

28. 09. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Odlaže se i drugo kolo ABA lige! Utisak je da će kompromis teško biti postignut.

АБА лига се неће играти!

FOTO: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Naime, Višesatni pregovori između čelnika ABA lige i košarkaških sudija završeni su bez dogovora, zbog čega je odigravanje drugog kola regionalnog takmičenja pod znakom pitanja.

Nakon tročasovnog sastanka, rukovodstvo lige je ponudilo blagi rast honorara uz rok za izjašnjenje arbitara do ponedeljka u 12 časova.

Kriza je izbila nakon što su arbitri zatražili veća primanja posle imenovanja čelnih funkcija u ligi, nakon čega je usledio neuspeli konkurs za nove sudije i tenzije sa razmenom poruka.

Iako je održan direiktan sastanak, stavovi nisu približeni, a konačna sudbina početka takmičenja zavisće od glasanja sudija o novoj ponudi.

Podsećanja radi, Skupština ABA lige imenovala je sportskog direktora, komesara za suđenje, predsednika sudijske komisije i disciplinskog sudiju, dok su arbitri tražili povećanje primanja. Sudijama je saopšteno da će morati da sačekaju sa tim, ali je ovo za njih bilo neprihvatljivo, te je angažovan i advokat.

Usledio je konkurs ABA lige za nove sudije, a potom i imenovanje istih od kojih su pojedini bili iz prilično egzotičnih delova sveta i nekošarkaških zemalja. Došlo je do novog obrta kada su pojedine izabrane sudije odlučile da se povuku zbog toga što su im se pređašnji arbitri obratili "nezakonitom mejl adresom".

Došlo se do određenog kompromisa da se organizuje razgovor između ABA lige i sudija, koji su zahtevali čvrste garancije za njihove zahteve, ali ni to danas nije dalo pozitivan rezultat. Šta će i da li će nešto biti, saznaćemo vrlo brzo, ali ono što je sada jasno jeste da bilo kakvog dogovora i dalje nema.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

A SAD NA SVETSKU KRUNU: Nikola Grbić vodio odbojkaše Poljske do novog evropskog zlata, a dogodine će pokušati da osvoji trofej koji nema
Ostali sportovi

0 0

A SAD NA SVETSKU KRUNU: Nikola Grbić vodio odbojkaše Poljske do novog evropskog zlata, a dogodine će pokušati da osvoji trofej koji nema

„ORLOVI“ odavno nisu zlatni, ali jedan „orao“ vlada evropskim nebom. Nikola Grbić je sa odbojkašima Poljske preksinoć u Milanu odbranio tron na Starom kontinentu i već gleda ka Svetskom kupu iduće godine u Poljskoj, gde želi da ispuni još jedan svoj san i da se domogne jedinog trofeja koji mu nedostaje u prebogatoj karijeri. Izboren je i plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu, ali legendarni Srbin je uvek išao korak po korak.

28. 09. 2026. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru