Zapamtiće brutalno poniženje: Nemac dobio "šamarčinu" od Grka! O potezu Grka bruji Evropa (VIDEO)

Heleni iznenadili "pancere" u Augzburgu.

HMB Media / Sipa USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Grčke priredila je ogromno iznenađenje u drugom kolu Lige nacija A Divizija, savladavši Nemačku u Augzburgu sa 1:0.

Junak pobede bio je Dimitros Kurbelis, koji je postigao gol odluke u samom finišu meča.

Tako su "heleni" pokazali da trijumf u Beogradu nad Srbijom od 2:1 izboren u poslednjim sekundama, nije bio plod slučajnosti.

Iako se četa Ivana Jovanovića branila tokom najvećeg dela utakmice protiv Klopovog tima, umela je u pojedinim trenucima i da "ponizi" rivala.

Učinio je to Konstantinos Karecas, prvotimac Borusije iz Dortmunda, koji je u jednom duelu sa Džonatanom Brukardom, izašao kao pobednik.

Naime, on je fudbaleru Ajntrahta iz Frankfurta vešto proturio loptu kroz noge, a pogledajte kako je to izgledalo:

KARETSAS… THEY HAVE FAMILY MAN 🇬🇷😭 https://t.co/gfyTXcBJw1 — Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 27, 2026

Grčka će u trećem kolu gostovati Holandiji, dok Nemačka 1. oktobra dočekuje Srbiju.

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