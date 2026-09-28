Zapamtiće brutalno poniženje: Nemac dobio "šamarčinu" od Grka! O potezu Grka bruji Evropa (VIDEO)
Heleni iznenadili "pancere" u Augzburgu.
Fudbalska reprezentacija Grčke priredila je ogromno iznenađenje u drugom kolu Lige nacija A Divizija, savladavši Nemačku u Augzburgu sa 1:0.
Junak pobede bio je Dimitros Kurbelis, koji je postigao gol odluke u samom finišu meča.
Tako su "heleni" pokazali da trijumf u Beogradu nad Srbijom od 2:1 izboren u poslednjim sekundama, nije bio plod slučajnosti.
Iako se četa Ivana Jovanovića branila tokom najvećeg dela utakmice protiv Klopovog tima, umela je u pojedinim trenucima i da "ponizi" rivala.
Učinio je to Konstantinos Karecas, prvotimac Borusije iz Dortmunda, koji je u jednom duelu sa Džonatanom Brukardom, izašao kao pobednik.
Naime, on je fudbaleru Ajntrahta iz Frankfurta vešto proturio loptu kroz noge, a pogledajte kako je to izgledalo:
Grčka će u trećem kolu gostovati Holandiji, dok Nemačka 1. oktobra dočekuje Srbiju.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Izašla nova ATP lista! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković
28. 09. 2026. u 06:15
KATASTROFA! Srbija na rubu propasti, sprema se najcrnji scenario
28. 09. 2026. u 06:39
ABA liga se neće igrati!
28. 09. 2026. u 07:00
Teniski svet u neverici! Šampionka Rolan Garosa menja državljanstvo
28. 09. 2026. u 08:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)