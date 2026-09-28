Legenda šokirala teniski svet: Čuveni as izneo najradikalniji predlog do sada
Da li će ova ideja zaživeti?
Legendarni američki teniser Džon Mekinro smatra da bi najbolji svetski igrači i igračice trebalo da preduzmu radikalne mere kako bi dobili veći deo prihoda sa četiri najveća turnira.
Mekinro je tokom Lejver kupa u Londonu govorio o višemesečnom sporu tenisera sa organizatorima Grend slemova, koji traže veći procenat prihoda turnira. Iako su igrači nedavno završili javnu fazu protesta, sedmostruki grend slem šampion smatra da bi bez mnogo odlučnijeg poteza teško mogli da ostvare svoje ciljeve.
- Igrači bi trebalo da budu partneri na Grend slemovima. To je broj jedan. Činjenica da nisu izaziva tenzije, jer dobijaju tako mali deo prihoda. Nadam se, ali sam i skeptičan, jer se čini da se ništa, ili veoma malo toga, menja - rekao je Mekinro.
Amerikanac je potom izneo i najradikalniji predlog.
- Jedini način da u tome uspete, po mom mišljenju, jeste da ćete morati da bojkotujete jedan ili dva Grend slema - poručio je Mekinro.
Najbolji teniseri i teniserke su tokom ove godine tražili veći deo prihoda sa četiri najveća turnira. Njihov cilj je da do 2030. godine nagradni fond predstavlja 22 odsto prihoda grend slemova. U okviru protesta, pojedine zvezde, među kojima su Janik Siner i Arina Sabalenka, ograničile su medijske obaveze na Rolan Garosu i Vimbldonu.
Iako je javna kampanja igrača završena nakon US opena, dogovoreno je formiranje Saveta igrača za Grend slemove, koji bi trebalo da omogući teniserima veću ulogu u pregovorima i odlučivanju.
Mekinro se osvrnuo i na još jedan problem modernog tenisa – sve duže mečeve. Kao primer je naveo duel Bena Šeltona i Karlosa Alkaraza na US openu, koji je završen u 3.33 ujutru.
- Ne želite da ljudi igraju u pola četiri ujutru - poručio je Amerikanac.
Mekinro smatra da bi peti set na Grend slemovima trebalo zameniti meč-taj-brejkom kako bi se skratili maratonski dueli i izbegli termini duboko u noć.
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