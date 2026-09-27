VUČIĆ PORUČIO BLOKADERIMA: Nudite razbijanje zgrada, premlaćivanje ljudi
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, u obraćanju iz Predsedništva Srbije podneo je ostavku.
Uvek su o tiraniji govorili oni koji su bežali od dijaloga. Uvek su o jednoumlju govorili oni koji ga zastupaju. Ja sam im nudio dijalog i pre 4 i pre 3 i pre 5 godina. Prihvatio sam poziv RTS-a da idem sam protiv njih dvoje. Oni su odbili. Ako hoćeš u ring budi spreman da primiš udarac. Oni su navikli da zadaju udarce, ali ne i da prime udarac. Nude razbijanje zgrada, premlaćivanje ljudi. Sve u svemu, ponosan sam što smo uz ranjavanje gospodina Bogdanovića ispred Narodne skupštine, uprkos ubadanju čoveka, kojeg je blokader izbo na istom mestu, hoću da idem bez predsedničke funkcije. Koliko ovde ima vas koji ste obmanjivali javnost sa pričama o zvučnom topu. Da li ste nekada razmislili da pustite glavu? Hvala vam što ste sada to učinili, jer ste se prepoznali. Nije vas bilo briga kada ste govorili o Jovanjici, Sarajevo safariju, preminulom dečaku iz Valjeva. Zato hoću kao običan čovek da se takmičim.
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