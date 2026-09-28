OGLASIO SE TEHERAN: Ko stoji iza napada na britansku avio-bazu punu vojnika i bombardera SAD

AMBASADA Irana u Londonu saopštila je danas da "kategorički odbacuje i oštro osuđuje nedavne neosnovane i zlonamerne spekulacije" u medijima, da je Iran umešan u navodnu zaveru protiv baze britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) Ferford, koju koriste Sjedinjene Američke Države.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

-Širenje takvih izmišljenih spekulacija, posebno nakon kriminalnih akata agresije koje su Sjedinjene Države i izraelski režim počinili protiv iranskog naroda, neće imati nikakvu drugu svrhu osim podsticanja propagande iranofobije u Ujedinjenom Kraljevstvu, navodi se u saopštenju koje je iranska ambasada objavila na društvenim mrežama.

Dodaje se da Iran "zadržava pravo da preduzme odgovarajuće pravne mere, ukoliko bude potrebno, radi zaštite prava i interesa zemlje i njegovog naroda, kao odgovor na obmanjujuće i štetne medijske narative", prenosi Tanjug.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Prema navodima britanske policije za borbu protiv terorizma, juče je uhapšeno pet muškaraca, državljana Velike Britanije, starosti između 20 i 30 godina, zbog sumnje da su pripremali teroristički napad i krivična dela povezana sa eksplozivima, nakon što su kod baze RAF Ferford u Glosterširu u Velikoj Britaniji, koju koriste američke vazduhoplovne snage (USAF), prijavljena tri sumnjiva vozila.

Zbog incidenta, koji je prijavljen u nedelju oko 00.45 sati, proglašena je vanredna situacija, a desetine stanovnika obližnjeg sela Velford evakuisano je iz svojih domova, prenosi Bi-Bi-Si.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Oko područja je postavljen kordon policije od 400 metara, sa timom za reagovanje u opasnom području kao deo velike intervencije službe za vanredne situacije.

Britanska vlada je odobrila SAD da koristi bazu RAF Ferford, na jugozapadu Engleske, za izvođenje napada na iranske raketne položaje u Ormuskom moreuzu.

(rt.rs)

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