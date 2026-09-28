Politika

EMOTIVAN VIDEO: Vučić se oglasio posle predaje dužnosti predsednika Srbije (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2026. u 08:48

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NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je jutros obavio predaju dužnosti predsednika Ani Brnabić, koja će od danas do novih izbora obavljati funksiju v.d. predsednika Srbije. Posle primopredaje Aleksandar Vučić se oglasio na društvenim mrežama.

ЕМОТИВАН ВИДЕО: Вучић се огласио после предаје дужности председника Србије (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

- Predao sam dužnost predsednika Republike Ani Brnabić, predsednici Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike - naveo je Vučić u opisu videa na kome se vidi kako izlazi iz kabineta predsendika.

Vučić je iskoristio priliku da Brnabićevoj čestita rođendan i pokloni joj cveće.

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ODLAZIM sa mesta predsednika Srbije ponosan na rezultate koji su postignuti. To niko ne može da mi oduzme iako je u poslednjih 10 godina protiv mene vođena kampanja dehumanizacije koja nije viđena u svetu. Verno, časno i pošteno sam služio svojoj otadžbini koju volim najviše na svetu i građanima, marljivo sam radio i borio se i na to sam ponosan. Imao sam podršku naroda do kraja svog mandata, hvala svim građanima jer bez njih ništa ne bih uradio. Radio sam najčasniji posao na svetu, biti predsednik Srbije dva puta, ubedljivo izabran u prvom izbornom krugu sa 40 odsto razlike u odnosu na drugoplasiranog, nije i neće se dogoditi. Moje je da sačekam neko vreme, da ljudi za 10, 20 i 30 godina procenjuju.

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