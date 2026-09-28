EMOTIVAN VIDEO: Vučić se oglasio posle predaje dužnosti predsednika Srbije (VIDEO)
NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je jutros obavio predaju dužnosti predsednika Ani Brnabić, koja će od danas do novih izbora obavljati funksiju v.d. predsednika Srbije. Posle primopredaje Aleksandar Vučić se oglasio na društvenim mrežama.
- Predao sam dužnost predsednika Republike Ani Brnabić, predsednici Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike - naveo je Vučić u opisu videa na kome se vidi kako izlazi iz kabineta predsendika.
Vučić je iskoristio priliku da Brnabićevoj čestita rođendan i pokloni joj cveće.
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