ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je da od danas kreće u borbu za očuvanje Srbije i da će dosta vremena da provede sa narodom.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić: Ljudi se najviše smeju onima koji „glavu daju“, ali na TV duel ne smeju

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je završetak brze saobraćajnice od Velikog Gradišta ka Golupcu.

- Osim brze saobraćajnice koja od Velikog Gradišta ide ka Golupcu, završavamo i veliki broj ulica i seoskih puteva, a pitanje vodosnabdevanja ostaje ključno za sledeću Vladu. Zahvalan sam na prelepom dočeku. Ipak, ljudi se najviše smeju onima koji „glavu daju“, ali na TV duel ne smeju - izjavio je Vučić.

Vučić u Kasidolu: Ovde svi znaju za Draganu Mirković, možda i ja postanem poznat

Aleksandar Vučić posetio je Kasidol kod Požarevca.

- Pokušao sam da se izborim za malo popularnosti u Kasidolu, ali ne vredi, Dragana Mirković je neprikosnovena - navodi Vučić u objavi.

- Uskoro će da kažu da onaj što je bio u selu kod Dragane Mirković može da postane poznat, to ja o sebi govorim - rekao je Vučić tokom obraćanja meštanima.

Vučiću je prišao i otac poznate pevačice, da se pozdrave.

- Ovde svi znaju za Draganu Mirković, svi su beskrajno gostoljubivi, možda i ja postanem poznat - dodao je Vučić, koji se kroz mesto provozao kočijama.



Vučić: Posebno mi je drago što porodica sa dvoje male dece sada ima svoj dom

Vučić je tokom posete porodici Jovana Dakića istakao da mu je posebno drago što ova porodica sada ima svoj dom.

- Prvi put sam u domu jedne porodice koja je, uz kredit za mlade, uspela da ostvari veliki san, svoj krov nad glavom. Posebno mi je drago što ova porodica sa dvoje male dece sada ima svoj dom, sigurnost i mesto gde će stvarati najlepše uspomene - kazao je Vučić tokom posete porodici Dakić.



Vučić se oglasio video porukom na Instagramu

Vučić se oglasio iz Požarevca i objavio video na svom Instagram profilu.

- Mučio sam se oko parkiranja, a sve drugo bilo je divno u lepom Požarevcu - navodi se u objavi.

- Da okreću pedale mogu, ali na duel ne mogu, život dajem ali na duel ne idem - rekao je tokom obraćanja građanima Požarevca, aludirajući na predstavnike blokaderske liste.

Mnogi meštani su prišli da pozdrave Vučića i da se fotografišu sa njim.

Vučić u poseti porodici Dakić

Vučić je posetio porodicu Jovana Dakića, koji je nosilac kredita za mlade.

Ispred zgrade prisutan je bio veliki broj građana, sa kojima je Vučić razgovarao.

Narod čeka Vučića u Požarevcu

Ogroman broj građana okupio se u Požarevcu da dočeka Vučića, nosioca liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

Građani su ga dočekali uz gromoglasan aplauz, gde im se i obratio. Mnogi su prilazili da se pozdrave i fotografišu.

"Borbu krećem iz Jajinaca"

Uoči dolaska u Požarevac Vučić se oglasio na Instagramu, i poručio da kreće u borbu kao i 2012. godine kada se borio protiv DOS-ovskog režima.

Nakon toga objavio je i video u kome je do tančina objasnio laži kojima su se blokaderi sližili, a o kojima je ćutao.

- Najsmešnije u celoj ovoj kampanji, a sve vreme sam morao da ćutim je to što oni mrtvi ladni dok obrću, dok okreću pedale kažu čuvari Ustava, a oni svi bili protiv Ustava. Taj Ustav 2006. nikad ne bi ni bio izglasan da nije bilo nas više koji smo se borili za taj Ustav i za pozicije. A Bakić, Hubač i ostali mrzeli taj ustav posebno zbog preambule o Kosovu i Metohiji i sad idu, obrćem pedale i vičem ja sam čuvar Ustava! Svašta ćemo u ovoj zemlji da čujemo, a i vi poštovani građani, ali zato nam ostaje borba - poručio je Vučić iz automobila.

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