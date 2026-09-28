Fudbal

Veliki udarac za Holandiju: Jedan od najboljih fudbalera "lala" propušta utakmice Lige nacija

Filip Milošević

28. 09. 2026. u 16:30

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Težak udarac za već "skrhkan" sastav Holandije u Ligi nacija.

Велики ударац за Холандију: Један од најбољих фудбалера лала пропушта утакмице Лиге нација

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Krilni napadač reprezentacije Holandije, Kodi Gakpo, doživeo je povredu na meču Srbija - Holandija u okviru Lige nacija.

Tada je napustio teren već u 17. minutu igre zbog povrede koju je doživeo na tom susretu.

Dan kasnije, odradio je neophodna testiranja u svojoj zemlji.

- Gakpo neće biti dostupan do kraja ove reprezentativne pauze - saopštio je Fudbalski savez Holandije.

- Napadač je izašao iz igre povređen tokom nedeljne utakmice u gostima protiv Srbije (1:2) i vraća se u svoj klub Liverpul. Gakpo neće dobiti zamenu u reprezentaciji - objasnili su iz čelne fudbalske organizacije narandžastih.

Holandski mediji prenose da mladog napadača očekuje višenedeljna pauza, ali još nema preciznih informacija o dužini odsustva.

"Lale" će odigrati još dva meča u okviru Lige nacija u oktobru mesecu. Prvog dana oktobra igraće sa Grčkom na strani, a onda tri dana kasnije dočekuju reprezentaciju Srbije u Holandiji.

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