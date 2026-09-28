Izašla nova ATP lista! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković

Najnovija ATP lista donela je vesti koje se nimalo neće dopasti domaćim ljubiteljima tenisa.

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Novak Đoković se ove nedelje nalazi na 11. poziciji, ostavši tik iza vodeće desetorke svetskog tenisa sa ukupno 2.980 osvojenih bodova.

Dok Đoković mora brzo da reaguje i potraži prepoznatljivu formu na predstojećim turnirima, na samom vrhu ATP liste situacija je prilično specifična.

Italijan Janik Siner suvereno drži prvo mesto sa 11.000 bodova. Ono što iznenađuje jeste činjenica da je lider van terena još od trijumfa na Vimbldonu zbog povrede kolena, a u teniskim krugovima se sve glasnije pominje i odlazak na operaciju, što bi moglo da zakomplikuje njegov povratak.

Šansu za preuzimanje trona vreba Nemac Aleksandar Zverev, koji se nalazi na drugom mestu sa 9.630 bodova. Daleko iza njih, na trećoj poziciji, usamljen je Španac Karlos Alkaraz sa 5.060 bodova, dok četvrto mesto zauzima Amerikanac Ben Šelton (4.680). U top 10 društvu nalaze se još i Ože-Alijasim, Medvedev, Koboli, Tijafo, Fils i De Minor.

Kada je reč o ostalim našim teniserima, zabeležen je sledeći učinak: Miomir Kecmanović zauzima 57. poziciju sa 925 bodova, Hamad Međedović se nalazi na 77. mestu sa sakupljena 764 boda, Dušan Lajović drži 146. mesto (380 bodova), Laslo Đere je trenutno na 180. poziciji sa 314 bodova.

Pred našim teniserima je period u kojem moraju da podignu nivo igre kako bi popravili plasman i obezbedili bolje pozicije pred finiš sezone.