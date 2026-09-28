BORBA SE NASTAVLJA! Da li će premijer biti Vučić ili Srdanović?

IZBORI u Srbiji svakog dana su sve biliži, a izbor i odluka glasača, reklo bi se nikada nije bila lakše. Ipak, u javnosti se postavlja pitanje - ko će biti novi premijer Srbije? Da li Aleksandar Vučić ili Ilija Srdanović?

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ Printskrin Jutjub Nova S

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" čovek je iza koga stoje rezultati. Konkretni, vidljivi. Ne prazne priče. Na stotine kilometara pruga, novih auto-puteva, obnovljenih puteva. Nove škole, bolnice, klinički centri, Beograd na vodi i kao jedno od većih dostignuća projekat Ekspo 2027.

Sa druge strane, politički protivnik Ilija Srdanović, prvi na tzv. studentskoj listi, takođe ima bogatu biografiju iza sebe. Međutim, njegova dela baš i nisu za pohvalu. On stoji ispred liste kojoj je ključ i rešenje svega nasilje. Sam Srdanović nasrtao je na svoje radne koleginice, a javnost je upoznata i sa brojnim pretnjama od strane pripadnika "studentske liste" koji su poslednjih dana putem društvenih mreža upućivali ženama. Nedostatak osnovne kulture i poštovanja primetni su na svakom koraku. A lista konkretnih stvari koji su uradili za Srbiju i njene građane ili bar izgradili, popravili, obnovili je naravno prazna.

Dakle, odgovor na pitanje šta posle 25. oktobra, poprilično je jasan.

Vrlo jednostavno se može napraviti poređenje i uvideti razlika, ali i zamisliti kako će Srbija izgledati sa Vučićem, a kako sa Srdanovićem.

Pa ukoliko je "bolja" Srbije o kojoj blokaderi pričaju, ispunjena nasiljem, psovkama, uvredama, svađama, paljenjem i razbijanjem, onda je očigledno to neki novi svet za koji samo oni znaju.

Međutim, ako ljudi žele da plate i penzije nastave da rastu, da je životni standard iz godine u godinu sve bolji, da se Srbija diže i gradi, bude zemlja investitora, sa niskom stopom zaduženosti, izbor je sasvim jasan!

Podsećamo, Aleksandar Vučić je sinoć podneo ostavku na mesto predsenika Srbije, ali to nije kraj njegovog političkog života. Kako je i sam istakao kreće u borbu i kampanju kao običan čovek.

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