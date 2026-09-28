KATASTROFA! Srbija na rubu propasti, sprema se najcrnji scenario

Fudbaleri reprezentacije Srbije pretrpeli su i drugi uzastopni poraz u Ligi A Lige nacija, pošto je na beogradskoj „Marakani” od „Orlova” bila bolja selekcija Holandije.

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Nakon što je naš nacionalni tim pre nekoliko dana na istom mestu nesrećno izgubio od Grčke golom u 95. minutu, „Lale” su takođe uspele da odnesu sva tri boda iz Beograda.

Ovakav raspeit ostavlja izabranike Veljka Paunovića na samom začelju Grupe 2 bez ijednog osvojenog boda, čime je prostor za greške u borbi za opstanak među elitnim evropskim selekcijama praktično sveden na minimum.

Za utehu navijačima ostaje pogodak Luke Jovića, koji ipak nije bio dovoljan da se izbegne novi neuspeh pred domaćom publikom. Utakmicu su obeležile i velike tenzije, a selektor Veljko Paunović bio je izuzetno nezadovoljan suđenjem, ističući da je penal za Holanđane bio nepravedno dosuđen i da arbitri nisu imali isti kriterijum za obe strane.

Pogled na tabelu Grupe 2 jasno pokazuje ozbiljnost situacije u kojoj se Srbija nalazi. Na prvom mestu je Grčka sa maksimalnih šest bodova nakon iznenađujuće pobede nad Nemačkom. Holandija zauzima drugu poziciju sa četiri boda i gol-razlikom plus jedan, dok su Nemci treći sa samo jednim osvojenim bodom. Nova, promenjena pravila Lige nacija dodatno komplikuju situaciju jer sada svi trećeplasirani timovi igraju baraž za opstanak, baš kao i dve najbolje četvrtoplasirane selekcije. To znači da Srbija do kraja takmičenja pre svega mora da izbegne status najgoreg četvrtoplasiranog tima u celoj Ligi A kako bi uopšte osigurala mesto u baražu, što će biti izuzetno težak zadatak.

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Raspored koji očekuje srpske fudbalere u nastavku takmičenja sportski novinari već opisuju kao „mali pakao”. S obzirom na to da su već odigrali oba meča kao domaćini, „Orlovima” je preostala još samo jedna utakmica pred svojim navijačima, i to protiv najtežeg rivala – Nemačke. Sve ostale susrete Srbija će morati da odigra na gostujućim terenima u Minhenu, Ajndhovenu i Atini.

Prvi veliki ispiti dolaze već tokom naredne sedmice, kada će naša selekcija odigrati dva vezana meča na strani. Najpre u četvrtak Srbija gostuje Nemačkoj u Minhenu, dok je za nedelju zakazan revanš susret protiv Holandije u Ajndhovenu. Konačan rasplet i završna borba za opstanak pašće u novembarskom prozoru Lige nacija, kada će Srbija prvo dočekati Nemce u Beogradu, a zatim gostovati Grčkoj u meču koji bi lako mogao da bude direktan i odlučujući duel za opstanak u ovom rangu takmičenja.

