UEFA zatvorila stadion zbog "Kosovo je Srbija"

Fudbalska reprezentacija Rumunije dočekaće večeras selekciju Bosne i Hercegovine pred potpuno praznim tribinama "Nacionalne arene" u Bukureštu, u okviru drugog kola Lige nacija.

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Evropska fudbalska asocijacija (UEFA) izrekla je ovu radikalnu meru zatvaranja stadiona zbog incidenta na meču sa reprezentacijom Kosova odigranom 2024. godine.

Tada su domaći navijači skandirali "Kosovo je Srbija", što je krovna organizacija evropskog fudbala okarakterisala kao rasističko i diskriminatorsko ponašanje.

Podsećamo, fudbaleri iz Prištine su u 90. minutu tog susreta napustili teren, a utakmica je kasnije registrovana službenim rezultatom 3:0 u korist gostiju.

Pored suspenzije stadiona, Fudbalski savez Rumunije pretrpeo je i ozbiljan finansijski udarac. UEFA je izrekla ukupnu novčanu kaznu od 128.000 evra, koja je raspoređena na nekoliko pojedinačnih prekršaja:

14.000 evra zbog blokiranja prolaza na stadionu



9.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren8.000 evra zbog upotrebe lasera4.500 evra zbog korišćenja pirotehničkih sredstava

Meč u Bukureštu ima veliki takmičarski značaj za oba tima u okviru Grupe 4 B divizije Lige nacija, s obzirom na to da je Rumunija u prvom kolu poražena od Švedske sa 1:2, dok je Bosna i Hercegovina remizirala sa Poljskom (0:0).

Ipak, zbog surovih sankcija, ekipe će bodove morati da traže u sumornom ambijentu pred praznim sedištima.