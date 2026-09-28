"IMAO SAM PODRŠKU NARODA KAO ŠTO JE MALO KO IMAO..." Vučić: Ponosan na častan rad i rezultate za Srbiju

ODLAZIM sa mesta predsednika Srbije ponosan na rezultate koji su postignuti. To niko ne može da mi oduzme iako je u poslednjih 10 godina protiv mene vođena kampanja dehumanizacije koja nije viđena u svetu. Verno, časno i pošteno sam služio svojoj otadžbini koju volim najviše na svetu i građanima, marljivo sam radio i borio se i na to sam ponosan. Imao sam podršku naroda do kraja svog mandata, hvala svim građanima jer bez njih ništa ne bih uradio. Radio sam najčasniji posao na svetu, biti predsednik Srbije dva puta, ubedljivo izabran u prvom izbornom krugu sa 40 odsto razlike u odnosu na drugoplasiranog, nije i neće se dogoditi. Moje je da sačekam neko vreme, da ljudi za 10, 20 i 30 godina procenjuju.

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Ovim rečima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je sinoć ostavku na tu funkciju, posle desetogodišnjeg mandata na Andrićevom vencu.

On je, posle potpisivanja teksta ostavke pre- ma članu 116, stav 5 Ustava Republike Srbije, obraćajući se javnosti iz zgrade Predsedništva rekao da će danas predati dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će biti v.d. predsednika Republike te da će do kraja decembra biti održani izbori za šefa države.

Obrazlažući svoju odluku, Vučić je rekao da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra kao običan građanin, te misli da je ovakva odluka fer.

Srdanović i CRTA neće debatu GOVOREĆI o pozivu na debatu na RTS u kojoj je, sem njega trebalo da učestvuju i prvi na listi "Studenti pobeđuju" Ilija Srdanović i direktorka CRTA Vukosava Crnjanski, Vučić je kazao da je prihvatio poziv da ide sam protiv, kako je naveo, njih dvoje. - Oboje su odbili to, a danas će vam reći kako ih valjda nije bilo u medijima i kako nisu imali prilike da kažu. Ali su svi naučili da udaraju u džak. Udaranje u džak nije demokratija. Ako hoćeš utakmicu, ako hoćeš u ring, budi spreman i da primiš udarce, a oni su naučili da zadaju udarce, ali da se niko ne suprotstavlja. To nije demokratija. Zato sam ja prihvatio sve te debate, sve te duele, a oni ih odbili. Zato nikada nisu hteli da razgovaraju - rekao je Vučić. Kaže da oni nemaju šta da ponude i zapitao da li je to spa- ljivanje zgrada, premlaćivanje ljudi, razbijanje kamenica u nečiju glavu ili gađanje jajima.

Istakao je "da hoće da ide u kampanju bez predsedničke funkcije i zato što je 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine".

- Došao je čas odluke. Istorija nas uči da se napredak nikada ne postiže slučajno, već kroz teške izbore, odgovornost pred sopstvenom savešću i odlučnost da se ide napred - to je izgovorio Vinston Čerčil kada se nalazio u sličnoj situaciji kao ja sada - naveo je Vučić.

Nakon godina na čelu države, kako je rekao, shvatite da napredak retko dolazi onoliko brzo koliko biste želeli.

- Takođe, vođstvo znači donošenje teških odluka i odgovornost za svaku odluku. U tom istom duhu, predsednik Kine Si Đin Ping kaže: 'Nikad ne zaboravite zašto ste počeli i ostvarićete svoju misiju'. Mandat predsednika Republike zaslužuje se na direktnim izborima, bez kalkulacija, dogovora, pošte- no i demokratski - rekao je Vučić.

Istakao je da je zahvalan građanima koji su u dva navrata svoje poverenje u ogromnoj meri poklonili njemu i na tajnačin mu podarili najuzvišeniju dužnost i odgovornost koju jedan čovek može da dobije.

- Znam da sam grešio u različitim odlukama, od izbora ljudi, ponekad i strateški, ali bih to, čini mi se, uspevao da ispravim, taktički svakako neuporedivo češće. Vučić kaže da, ko god bude dobio poverenje građana 25. oktobra, mora da sačuva mir i stabilnost, tako što će čuvati i štititi nacionalne interese.

Hvala što ste bili uz svoju zemlju UOČI podnošenja ostavke, Vučić se sinoć obratio građanima koji su došli ispred zgrade Predsedništva, zahvalio im se na podršci i poklonio se okupljenim simpatizerima: - Uz ogromnu zahvalnost, ne samo za dve veličanstvene pobede 2017. i 2022. u prvom izbornom krugu uz ogromnu razliku, već pre svega hvala što ste uvek bili uz svoju zemlju. Uspevali smo uvek da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost naše zemlje. Uspevali smo uvek da izlazimo jači, da svake godine snažimo našu ekonomiju - naveo je Vučić. Okupljeni su nosili transparente sa natpisima "hvala", srpske zastave i fotografije Vučića, aplaudirali i skandirali "Aco, Srbine", a duž Ulice kralja Milana prošla je kolona bajkera kako bi pozdravili predsednika.

- Čuvajući pre svega naš narod na Kosovu i Metohiji, i ne dozvoljavajući onima koji će da ubeđuju svakoga ko bude bio na vlasti da je najbolje da se što pre odreknemo Kosova, jer tako nećemo da gledamo više u prošlost već u budućnost. Ko može i ko hoće, neka građani razmisle sami. Vučić se posebno zahvalio građanima na KiM na podršci jer su, kako je istakao, bili div-junaci koji su izdržali sve napade, pritiske, ubijanja i hapšenja, ćutanje tzv. međunarodne zajednice i uvek su bili uz svoju Srbiju i jer su sačuvali srpsko ime i prezime.

- I zlatnim slovima će uloga srpskog naroda na KiM u očuvanju celovitosti srpske države biti zapisana u našim udžbenicima. Hvala vam. Zahvaljujem se i penzionerima koji su od 2014. do 2018. podneli najteži teret. Penzije ubrzano rastu, moći će da žive bolje, da budu dostojanstveni, da pomognu deci i unucima. Posebnu zahvalnost upućujem ženama, našim dragim damama, majkama, bakama, sestrama, suprugama, ćerkama. Njima koje su uvek imale najviše energije, snage, hrabrosti i odgovornosti kada je bilo teško. Hvala vam na ogromnoj podršci.

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Dodao je da zato Srbija mora, nastavljajući svoj evropski put, vodeći računa o svojim tradicionalnim prijateljima na istoku, da se ekonomski još brže razvija.

- Moraćemo da nastavimo sa ekonomskim razvojem, ali ćemo morati da vodimo računa o inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i o tome da ne zakasnimo. U poslednjih 13 godina urađeno je 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Srbija se promenila u tom periodu, a BDP po glavi stanovnika dogodine će biti 15.934 evra po glavi stanovnika. Naveo je da je još jedna stvar na koju je posebno ponosan stanje putne mreže u Srbiji.

- Ovde je za 70 godina urađeno 596 kilometara, a mi za 13 godina 686 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara nekih od najvažnijih saobraćajnica. Te saobraćajnice ne povezuju samo mesta, te saobraćajnice povezuju ljude, zapošljavaju ljude, dovode investitore u ta mesta - rekao je Vučić. Šef srpske države kaže da je ponosan na svoja dva predsednička mandata i to kako je Srbija promenila svoje lice i naveo da smo za vreme njegovog mandata u državi sve vreme imali mir i stabilnost, kao i da je podignuta ekonomija i da je 14 godina stabilan kurs dinara.

On je podsetio da je najduže u srpskoj istoriji bio predsednik Republike, otkad je uvedena višestranačka demokratija.

- Ponosan sam jer sam to mogao zahvaljujući glasovima i podršci ljudi. Sa radošću gledam u budućnost, jer znam da nas čeka još mnogo pobeda, i znam da nas čeka još mnogo uspeha, i znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti. Već sledeće godine bićemo najsnažnija ekonomija po stopi rasta u celoj Evropi. Vučić je dodao da je država najviše ispita pala u oblasti obrazovanja, jer je, kako je naveo, dozvolila da interesi pojedinih profesora budu ispred interesa dece.

Abolirana i 23 člana "novosadske grupe" VUČIĆ je sinoć kazao da je, pred podnošenje ostavke, doneo odluku o aboliciji i pomilovanju 49 osoba, od kojih su njih 23 vezani "za užasne događaje koji su se dogodili u Srbiji poslednjih godinu i po dana". - Ja sam pretposlednjeg dana svog predsednikovanja doneo odluku o abolicijama i pomilovanju 49 lica. Od toga su 23 lica vezana za sve ove užasne događaje kroz koje smo prolazili u poslednjih godinu i po dana. I uprkos mišljenju dela komisije, uprkos mišljenju različitih službi Srbije, bezbednosnih službi, ja sam doneo odluku da pomilujem 12 lica iz "novosadske grupe", na čelu sa Milom Pajić - rekao je Vučić. Dodao je da je doneo odluku i da pomiluje 11 lica koja su, sa druge strane, učestvovala u incidentima protiv blokadera. Naveo je da je postupio kao predsednik Republike, smatrajući da će to biti dodatno pružena ruka svima koji su se ponašali neodgovorno, neozbiljno.

- Suština je bila u tome da su se neki odnosili neodgovorno, neozbiljno, da su nam fakultete pretvarali u partijske štabove i to je jedan od razloga zbog čega se i kandidujem i zbog čega želim da takvu lošu i pogubnu politiku pobedimo - kazao je on.

Dodao je da važno voditi uravnoteženu spoljnu politiku u interesu Srbije i istakao da je potrebno povećati brigu o ljudima i modernizovati lokalne samouprave.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Moraćemo da povećamo brigu o ljudima. Ko god, i ljudi u vlasti i ljudi u opoziciji, moraće da brinu manje o sebi, a malo više o ljudima o kojima nam je dužnost da se staramo. Neke sam pouke izvukao. Verujem da je važno izvršiti modernizaciju lokalnih uprava, mnogo toga promeniti, jer kada pitate ljude, nemaju oni problem ni sa našom spoljnom politikom, ni sa našim sveukupnim ekonomskim rastom, ali imaju problem ako ih neko ne čuje, ne želi da ih čuje, i uopšte neće da ih sluša. Sa tim ljudi u Srbiji imaju problem. I zato moramo i sebe da menjamo, i svakog drugog - kazao je Vučić.

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