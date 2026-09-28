Politika

VUČIĆ OBAVIO PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI ANI BRNABIĆ: "Srećan ti rođendan i neka ti je srećno preuzimanje" (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2026. u 08:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ALEKSANDAR Vučić, koji je juče potpisao ostavku na mesto predsednika Srbije, danas je obavio primopredaju dužnosti predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja je od danas v.d. predsednika Srbije dok se ne raspišu predsednički izbori.

ВУЧИЋ ОБАВИО ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ АНИ БРНАБИЋ: Срећан ти рођендан и нека ти је срећно преузимање (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

 

Primopredaja dužnosti

Aleksandar Vučić obavio je primopredaju dužnosti Ani Brnabić.

Podsećamo, on je juče podneo ostavku na mesto predsednika Srbije.

Tom prilikom predao joj je i sve važne dokumente, kao i pečat.

Foto: Printskrin/Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)


Vučić je Ani Brnabić u svom kabinetu predao pečat, ukaze o odlikovanjima, ukaze službe za pomilovanja za oba mandata, evidenciju poklona, finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima. 

U zapisniku o primopredaji dužnosti navedeno je: "Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika. "

- Sa kojom lakoćom prihvati dužnost, a danas je i Ani rođendan - rekao je Vučić.

Brnabić je potom istakla da je srećna jer zna da Vučić sada odlazi u narod.

Potom se zahvalila Vučiću na njegovoj borbi za Srbiju.

- Nikada pre nismo imali takvog predsednika i nikada nećemo imati takvog predsednika koji se toliko borio, bio požrtvovan i sve ostavljao po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam ovu pozciciju dok narod ne izabere ko će biti naredni predsednik Republike Srbije - rekla je ona.

Brnabić je poželela sreću Vučiću u njegovoj borbi za zaštitu i očuvanje Srbije.

- Ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićčem dok narod ne izabere sledećeg predsednika - rekla je.

Foto: Printskrin/Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

- Malo ironiččno, čitav život sam se borila za ukidanje iprotiv pečata, sada dobih najvažniji pečat - rekla je Brnabić kroz smeh i za kraj poručila:

- Živela Srbija!

Prema Ustavu, v.d predsednika je predsednica Skupštine Ana Brnabić i na mestu v.d. predsednika može ostati najduže 90 dana.

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Skupštine. 
 

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IMAO SAM PODRŠKU NARODA KAO ŠTO JE MALO KO IMAO... Vučić: Ponosan na častan rad i rezultate za Srbiju
Politika

0 2

"IMAO SAM PODRŠKU NARODA KAO ŠTO JE MALO KO IMAO..." Vučić: Ponosan na častan rad i rezultate za Srbiju

ODLAZIM sa mesta predsednika Srbije ponosan na rezultate koji su postignuti. To niko ne može da mi oduzme iako je u poslednjih 10 godina protiv mene vođena kampanja dehumanizacije koja nije viđena u svetu. Verno, časno i pošteno sam služio svojoj otadžbini koju volim najviše na svetu i građanima, marljivo sam radio i borio se i na to sam ponosan. Imao sam podršku naroda do kraja svog mandata, hvala svim građanima jer bez njih ništa ne bih uradio. Radio sam najčasniji posao na svetu, biti predsednik Srbije dva puta, ubedljivo izabran u prvom izbornom krugu sa 40 odsto razlike u odnosu na drugoplasiranog, nije i neće se dogoditi. Moje je da sačekam neko vreme, da ljudi za 10, 20 i 30 godina procenjuju.

28. 09. 2026. u 07:32

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru