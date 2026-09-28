VUČIĆ OBAVIO PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI ANI BRNABIĆ: "Srećan ti rođendan i neka ti je srećno preuzimanje" (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, koji je juče potpisao ostavku na mesto predsednika Srbije, danas je obavio primopredaju dužnosti predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja je od danas v.d. predsednika Srbije dok se ne raspišu predsednički izbori.

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Primopredaja dužnosti

Aleksandar Vučić obavio je primopredaju dužnosti Ani Brnabić.

Podsećamo, on je juče podneo ostavku na mesto predsednika Srbije.

Tom prilikom predao joj je i sve važne dokumente, kao i pečat.

Foto: Printskrin/Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)





U zapisniku o primopredaji dužnosti navedeno je: "Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsednika. "

- Sa kojom lakoćom prihvati dužnost, a danas je i Ani rođendan - rekao je Vučić.

Brnabić je potom istakla da je srećna jer zna da Vučić sada odlazi u narod.

Potom se zahvalila Vučiću na njegovoj borbi za Srbiju.

- Nikada pre nismo imali takvog predsednika i nikada nećemo imati takvog predsednika koji se toliko borio, bio požrtvovan i sve ostavljao po strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam ovu pozciciju dok narod ne izabere ko će biti naredni predsednik Republike Srbije - rekla je ona.

Brnabić je poželela sreću Vučiću u njegovoj borbi za zaštitu i očuvanje Srbije.

- Ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićčem dok narod ne izabere sledećeg predsednika - rekla je.

Foto: Printskrin/Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

- Malo ironiččno, čitav život sam se borila za ukidanje iprotiv pečata, sada dobih najvažniji pečat - rekla je Brnabić kroz smeh i za kraj poručila:

- Živela Srbija!

Prema Ustavu, v.d predsednika je predsednica Skupštine Ana Brnabić i na mestu v.d. predsednika može ostati najduže 90 dana.

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Skupštine.



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