Politika

MUK USRED KIJEVA: Ubijen ukrajinski komandant - Ruski dron ga našao i hirurški precizno eliminisao

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

28. 09. 2026. u 00:32

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KOMANDANT inženjerijske čete 10. odvojene brdsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine, kapetan Arsen Skakaljski, poginuo je u Kijevu, saopštili su RIA Novosti izvori u bezbednosnim strukturama.

МУК УСРЕД КИЈЕВА: Убијен украјински командант - Руски дрон га нашао и хируршки прецизно елиминисао

foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

 - Komandant inženjerijske čete 10. odvojene brdsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine, kapetan Skakaljski Arsen Mihajlovič, likvidiran je usled preciznog udara bespilotnom letelicom na vojni objekat u Kijevu - rekao je sagovornik agencije.

U sredu, 23. septembra, izvori u bezbednosnim strukturama saopštili su RIA Novosti da su u tri oblasti Ukrajine likvidirana trojica oficira Oružanih snaga Ukrajine u činovima od potporučnika do potpukovnika.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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