MUK USRED KIJEVA: Ubijen ukrajinski komandant - Ruski dron ga našao i hirurški precizno eliminisao
KOMANDANT inženjerijske čete 10. odvojene brdsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine, kapetan Arsen Skakaljski, poginuo je u Kijevu, saopštili su RIA Novosti izvori u bezbednosnim strukturama.
- Komandant inženjerijske čete 10. odvojene brdsko-jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine, kapetan Skakaljski Arsen Mihajlovič, likvidiran je usled preciznog udara bespilotnom letelicom na vojni objekat u Kijevu - rekao je sagovornik agencije.
U sredu, 23. septembra, izvori u bezbednosnim strukturama saopštili su RIA Novosti da su u tri oblasti Ukrajine likvidirana trojica oficira Oružanih snaga Ukrajine u činovima od potporučnika do potpukovnika.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)