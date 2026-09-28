MUK USRED KIJEVA: Ubijen ukrajinski komandant - Ruski dron ga našao i hirurški precizno eliminisao

PREDSTAVNICA liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić oduvala je Mariniku Tepić i ekipu iz stranke njegon šefa Dragana Đilasa, koji su do danas govorili kako prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić neće podneti ostavku na mesto predsednika Republike, a od večeras govore da je bio primoran na taj čin.