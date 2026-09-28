"TO SE NE ZABORAVLJA" Srpska lista o Vučićevoj podršci Srbima na KIM

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić dobio je zahvalnost Srpske liste za godine posvećenosti i podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Foto: Srpska lista

Srpska lista zahvalila je sinoć predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na godinama posvećenosti, ocenjujući da ta podrška nije ostala samo na rečima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin, i dodao da do kraja decembra moraju biti održani predsednički izbori.

- Srpska lista u ime srpskog naroda i svih kojima je Srbija u srcu izražava duboku i iskrenu zahvalnost predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću na godinama posvećenosti, podrške i brige za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Za Srpsku listu, razmere ulaganja u srpske sredine na Kosovu i Metohiji neraskidivo su povezane sa politikom predsednika Aleksandra Vučića, koja je pitanje opstanka našeg naroda na svojim vekovnim ognjištima postavila visoko među državne prioritete - navodi se u saopštenju Srpske liste.

Kako se dodaje, ta podrška nije ostala samo na rečima.

- Ona se danas vidi u domovima naših porodica, u radnim mestima naših ljudi, u školama u kojima uče naša deca, u vrtićima u kojima odrastaju najmlađi, u bolnicama i domovima zdravlja, u našim hramovima, manastirima i kulturnim ustanovama. Naš narod to vidi. Naš narodto pamti - poručeno je iz Srpske liste.

Kako dalje navode, iza te podrške ne stoje samo brojevi, stoje ljudi, porodice i sudbine.

- To su hiljade krovova nad glavom. Hiljade porodica koje su dobile priliku da svoj život i budućnost nastave da grade tamo gde su rođene, gde su im koreni i gde žele da ostanu njihova deca - kažu u Srpskoj listi.

Posebno su zahvalni što se, kako navode, vodilo računa o onome što je za opstanak jednog naroda najvažnije - o ljudima i njihovim radnim mestima.

Dodaju da je od 2020. godine u srpskom zdravstvenom sistemu na Kosovu i Metohiji novozaposleno više od 2.000 medicinskih i nemedicinskih radnika.

- Svaka obnovljena škola znači da će se u njoj i sutra čuti srpski jezik i dečja graja. Svaki novi vrtić znači veru u život i budućnost. Svaka nova kuća i stan predstavljaju poruku jednoj porodici da nije sama. A za srpski narod na Kosovu i Metohiji nema opstanka bez očuvanja naših svetinja, naše vere i duhovnog nasleđa - dodaje se u saopštenju.

Zato, kako navode, Srpska lista danas ne govori samo jezikom politike, već jezikom zahvalnosti.

- Hvala predsedniku Aleksandru Vučiću za svaku porodicu kojoj je obezbeđen dom. Hvala za svako novo radno mesto i svaku porodicu koja je zahvaljujući njemu dobila veću sigurnost. Hvala za svaku školu i vrtić, za svaku zdravstvenu ustanovu, za svaku obnovljenu kuću i zgradu. Hvala za brigu o našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, našim manastirima i svetinjama koje vekovima svedoče ko smo i koliko duboko su naši koreni na Kosovu i Metohiji - navode u Srpskoj listi.

Dodaju da srpski narod dobro zna koliko je važno imati oslonac onda kada je najteže, koliko znači kada su vrata države Srbije otvorena za njegove probleme, kada se njegov glas čuje i kada za svoje porodice može da očekuje konkretnu pomoć i podršku i ističu da se to ne zaboravlja.

- Mogu se menjati okolnosti i dolaziti novi izazovi, ali ostaju domovi koji su izgrađeni, deca koja su dobila vrtiće i škole, ljudi koji su dobili posao, pacijenti koji se leče u obnovljenim zdravstvenim ustanovama i svetinje koje ostaju našim potomcima. Naš narod pamti dela.

Srpska lista zato izražava iskrenu zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću za politiku podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i za svu pomoć koja je pretočena u konkretne projekte, investicije, radna mesta i sigurniju budućnost naših porodica i uvereni smo da će Srbija sa Vučićem nastaviti da nam bude još snažniji oslonac i podrška - ističe se u saopštenju Srpske liste.

(Tanjug)

