POLIMARKET IZBACIO NOVE BROJKE! Dan posle ostavke Vučić ima ovoliko šansi da postane novi premijer, Srdanovićevi procenti tonu (FOTO)

DAN nakon ostavke na predsedničku funkciju i dalje se Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", najbolje se kotira za budućeg premijera nakon vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra, pokazuje svetska platforma i najveća berza Polimarket (Polymarket).

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić//Printskrin

Vučiću se, naime, daje više od dve trećine šanse da bude novi predsednik Vlade Srbije.

Aleksandar Vučić, sada već bivši predsednik Srbije, ima čak 69 odsto šansi da bude novi premijer nakon parlamentarnih izbora.

Srdanoviću svega 19 odsto šansi

S druge strane, Ilija Srdanović, prvi kandidat na "studentskoj listi" za poslanike, prema Polimarketu ima svega 19 odsto šansi da bude novi predsednik Vlade Srbije.

To znači da Vučić ima 50 odsto više šansi da postane premijer od prvog kandidata "studentske liste".

Foto: Printskrin

Podsećanja radi, Polimarket važi kao najbrži i često najtačniji izvor informacija na svetu.

Ova svetska platforma koristi ekonomsku logiku gde hiljade ljudi ulaže sopstveni novac da bi otkrili istinu.

Platforma spaja stručnjake iz celog sveta: vojne analitičare, programere, insajdere iz teh industrije i ekonomiste.

Polimarket pogađa ishode sa više od 90 odsto tačnosti mesec dana pre nego što se događaj desi jer "kombinuje hiljade različitih izvora informacija u jedan procenat verovatnoće".

(Blic)

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